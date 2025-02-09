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В Україні без опадів: прогноз погоди на 9 лютого

Іванна Гончар
glavcom.ua
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В Україні без опадів: прогноз погоди на 9 лютого
Прогноз погоди на 9 лютого
фото: glavcom.ua

На дорогах Київської області ожеледиця

У неділю, 9 лютого, в Україні синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Без істотних опадів. Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

На дорогах північних, східних та більшості центральних областей місцями ожеледиця.

Вітер північно-східний, у західних областях південно-східний, 5-10 м/с, у Приазов'ї місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 6-11° морозу; вдень 1-6° морозу, у західних та південних областях від 2° морозу до 3° тепла, на Закарпатті 3-8° тепла.

В Україні без опадів: прогноз погоди на 9 лютого фото 1

На Київщині та в столиці також буде хмарно з проясненнями. Без опадів. На дорогах області місцями ожеледиця.

Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 6-11° морозу, вдень 1-6° морозу; у Києві вночі 7-9° морозу, вдень 3-5° морозу.

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Теги: прогноз погоди погода

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