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В Україні без опадів: прогноз погоди на 22 лютого

Іванна Гончар
glavcom.ua
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В Україні без опадів: прогноз погоди на 22 лютого
Прогноз погоди на 22 лютого
фото: glavcom.ua

На дорогах країни подекуди ожеледиця

У суботу, 22 лютого в Україні синоптики прогнозують мінливу хмарність. Без суттєвих опадів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Україна перебуває в полі високого атмосферного тиску та повітряних мас з північного сходу арктичного походження. Температурні показники дуже залежатимуть від хмарності.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 11-16° морозу, в Карпатах та північній частині країни місцями до 19° морозу, вдень 2-7° морозу; на крайньому заході та півдні країни вночі 6-11° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла..

Укргідрометцентр попереджає, що 21-23 лютого, у зв'язку з подальшим посиленням льодових явищ, можливі різкі коливання рівнів води з добовою інтенсивністю, без загрози негативних наслідків.

В Україні без опадів: прогноз погоди на 22 лютого фото 1

На Київщині та в столиці буде мінлива хмарність. Без істотних опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер південно-східний, 3-8 м/с.

Температура вночі 11-16° морозу, місцями до 19°; вдень 2-7° морозу; у Києві 12-14° морозу, вдень 4-6° морозу.

Внаслідок утримання антициклональної погоди з низькими температурами повітря, на річках та водосховищах країни спостерігаються активні процеси льодоутворення – до встановлення льодоставу.

Льодовий покрив недостатньо міцний. Тому виходити на лід та перебувати на ньому небезпечно.

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Теги: повітря вітер погода прогноз погоди

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