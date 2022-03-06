Російські загарбники вбили 38 українських дітей за 10 днів війни

Лише за останню добу внаслідок обстрілів російських окупантів у Маріуполі загинув півторарічний хлопчик

За 10 днів широкомасштабного вторгнення в Україну росіяни вбили 38 дітей. Від обстрілів путінських терористів постраждала 71 дитина. І це лише попередні дані, які наводить уповноважена з прав людини Людмила Денісова.

«Станом на 12 годину 6 березня 2022 з початку вторгнення Російської Федерації в Україні загинуло 38 дітей та постраждала 71 дитина. Ці дані не є остаточними, оскільки встановити точну інформацію про кількість убитих та поранених жителів міста Маріуполя Донецької області та міста Ірпінь на Київщині наразі неможливо», – повідомила омбудсмен.

Лише за останню добу внаслідок обстрілів російських загарбників у Маріуполі загинув півторарічний хлопчик. Також, за її даними, у Бучі на Київщині двоє важкопоранених дітей померли через неможливість отримати медичну допомогу.

«На виїзді з міста Ірпінь Київської області російські війська відкрили вогонь по цивільних громадянах під час їхньої спроби евакуюватися з міста. Щонайменше троє людей загинули, в тому числі – двоє дітей, ще одна людина в тяжкому стані через поранення», - уточнила Денісова.

За її даними, хлопчик, який народився у Харкові 40 днів тому, помер від пневмонії, на яку захворів під час кількаденного перебування у бомбосховищі в Харкові.

Унаслідок повітряної атаки ворога на Білу Церкву, ракетними ударами були пошкоджені 15 приватних будинків, де були літні люди та діти, і кількість жертв наразі невідома.

Денісова уточнила, що в напрямку Гостомель–Буча–Ірпінь в укриттях перебуває до 70 малюків, є поранені, але лікарів та волонтерів війська агресора до дітей не допускають.

Омбудсман наголосила, що ЗС РФ продовжують грубо порушувати основоположні права дітей – право на життя та охорону здоров’я, гарантовані кожній дитині у світі Конвенцією ООН про права дитини.

«Закликаю міжнародні правозахисні організації вжити всіх можливих заходів для посилення тиску на Російську Федерацію для припинення воєнної агресії проти України», – поінформувала український омбудсман.

Читайте також: Тупик Путіна