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    Російські загарбники вбили 38 українських дітей за 10 днів війни

    Російські загарбники не шкодують навіть дітей&nbsp; - Російські загарбники вбили 38 українських дітей за 10 днів війни
    Російські загарбники не шкодують навіть дітей 
    фото: МОЗ

    Лише за останню добу внаслідок обстрілів російських окупантів у Маріуполі загинув півторарічний хлопчик

    За 10 днів широкомасштабного вторгнення в Україну росіяни вбили 38 дітей. Від обстрілів путінських терористів постраждала 71 дитина. І це лише попередні дані, які наводить уповноважена з прав людини Людмила Денісова.

    «Станом на 12 годину 6 березня 2022 з початку вторгнення Російської Федерації в Україні загинуло 38 дітей та постраждала 71 дитина. Ці дані не є остаточними, оскільки встановити точну інформацію про кількість убитих та поранених жителів міста Маріуполя Донецької області та міста Ірпінь на Київщині наразі неможливо», – повідомила омбудсмен.

    Лише за останню добу внаслідок обстрілів російських загарбників у Маріуполі загинув півторарічний хлопчик. Також, за її даними, у Бучі на Київщині двоє важкопоранених дітей померли через неможливість отримати медичну допомогу.

    «На виїзді з міста Ірпінь Київської області російські війська відкрили вогонь по цивільних громадянах під час їхньої спроби евакуюватися з міста. Щонайменше троє людей загинули, в тому числі – двоє дітей, ще одна людина в тяжкому стані через поранення», - уточнила Денісова.

    За її даними, хлопчик, який народився у Харкові 40 днів тому, помер від пневмонії, на яку захворів під час кількаденного перебування у бомбосховищі в Харкові.

    Унаслідок повітряної атаки ворога на Білу Церкву, ракетними ударами були пошкоджені 15 приватних будинків, де були літні люди та діти, і кількість жертв наразі невідома.

    Денісова уточнила, що в напрямку Гостомель–Буча–Ірпінь в укриттях перебуває до 70 малюків, є поранені, але лікарів та волонтерів війська агресора до дітей не допускають.

    Омбудсман наголосила, що ЗС РФ продовжують грубо порушувати основоположні права дітей – право на життя та охорону здоров’я, гарантовані кожній дитині у світі Конвенцією ООН про права дитини.

    «Закликаю міжнародні правозахисні організації вжити всіх можливих заходів для посилення тиску на Російську Федерацію для припинення воєнної агресії проти України», – поінформувала український омбудсман.

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    Теги: Росія діти війна вбивство Людмила Денісова
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    Російські загарбники вбили 38 українських дітей за 10 днів війни