В Україні скасують конкурси для пасажирських перевезень

В уряді планують відмовитися від конкурсів при призначенні маршрутів для перевезень, а також створити реєстр автостанцій

У Міністерстві інфраструктури України анонсували зміни у системі пасажирських перевезень. Зокрема, планується відмовитися від конкурсів при призначенні маршрутів, а також створити реєстр автостанцій. Про це в ефірі телеканалу «Дом» повідомив заступник міністра інфраструктури України Мустафа Найєм.

«Щодо пасажирських перевезень, перше – ми приберемо конкурсність. Конкурс буде, але це буде заявний принцип. Вже не буде одного переможця, коли один переможець вигравав, отримував документи й торгував потім з усім ринком. Зараз ми кажемо – будь-який перевізник. Хочеш, якщо в тебе є достатньо транспортних засобів, заходь – перевозь людей. Хоч 100 на один маршрут», – сказав заступник міністра.

За його словами, у такому разі ринок та конкуренція визначать, хто найкращий. При цьому Найєм зазначив, що така схема не всім подобається.

«Комусь подобалося «сидіти» на конкретних маршрутах, платити за це гроші та роками торгувати з іншими. Такого не буде», – заявив заступник глави відомства.

Він також повідомив, що планується переглянути принцип роботи автостанцій — він має стати безпечним та прозорим. Зокрема, буде створений реєстр, що дасть змогу бачити, яка автостанція які послуги надає.

«Будь-яка людина може у себе під домом взяти та стовпчик поставити й сказати, що це автостанція. Я вважаю, що це неправильно. Ми повинні мати нормальні автостанції, де людині надають нормальні послуги, а найголовніше – ми повинні розуміти, де контролювати», – сказав Найєм.

Нагадаємо, «Укрзалізниця» на період новорічних свят запустила «Буковельський експрес» за маршрутом Львів – Ясіня.

Раніше в Україні почав курсувати новий потяг найдовшим маршрутом, у дорозі він перебуватиме майже 30 годин. Новий потяг № 5/6 Маріуполь – Рахів сполучає сім областей та долає 1 806 кілометрів.

До кінця року «Укрзалізниця» запустить Буковельський експрес, який курсуватиме за маршрутом Львів-Татарів-Буковель-Ворохта.

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