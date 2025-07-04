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В Україні стрімко зменшується кількість корів

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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В Україні стрімко зменшується кількість корів
Близько 42% корів утримується на промислових підприємствах, а 58% – в господарствах населення
фото з відкритих джерел

Загалом в присадибному і промисловому секторі України утримується 2,17 млн одиниць великої рогатої худоби

Станом на 1 червня 2025 року поголів’я великої рогатої худоби (ВРХ) в Україні скоротилося на 8% порівняно з минулим роком. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Асоціацію виробників молока.

У промисловому секторі зафіксовано незначне зростання кількості корів, але на загальну статистику вплинуло зменшення кількості тварин у присадибному секторі, тобто у господарствах населення.

Зазначається, що загалом в присадибному і промисловому секторі України утримується 2,17 млн одиниць великої рогатої худоби, у тому числі 1,15 млн корів. Порівняно до 1 травня 2025 року, їх кількість в Україні скоротилося на 10 тис., а чисельність корів скоротилася на 3,9 тис.

«Близько 42% тварин утримується на промислових підприємствах, а 58% – в господарствах населення», – йдеться в повідомленні.

В Україні стрімко зменшується кількість корів фото 1

Станом на сьогодні в промисловому секторі утримується 918,6 тис. великої рогатої худоби, що на 3 тис. менше, порівняно із 1 травня 2025 року. А за останній рік поголів’я рогатої худоби на підприємствах скоротилося на 1 тис., але кількість корів збільшилася на 3,7 тис.

А от в присадибному секторі знаходиться 1,25 млн голів ВРХ, що на 7 тис. голів менше порівняно до 1 травня 2025 року. За останній рік кількість ВРХ в господарствах населення скоротилася на 188 тисяч голів, а кількість корів зменшилась на 107 тисяч голів (-12%).

Нагадаємо, однією із причин загибелі корів є російські атаки. Зокрема, у травні під час обстрілу Сумщиин загинули сотні тварин.

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Теги: населення тварини молочна продукція

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