Продав 38 університетських корів: суд виніс вирок для експрацівника львівського вишу

Підозрюваний продав худобу без оформлення відповідних документів та привласнив отримані кошти

Колишнього працівника Львівського національного університету природокористування звинуватили у незаконному продажі корів на 572 тис. грн. Про це вказано в ухвалі, яка оприлюднена у судовому реєстрі у вересні 2024 року.

Так, правоохоронці підозрюють мешканця Львівщини, який раніше працював у Львівському національному аграрному університету (у 2021 році перейменували у Львівський національний університет природокористування) на посаді в.о. завідувача лабораторії навчально-демонстраційної ферми, у незаконному продажі великої рогатої худоби протягом листопада-грудня 2020 року. За даними правоохоронців, він продав 38 університетських корів.

За версією слідства, підозрюваний продав худобу без оформлення відповідних документів та привласнив отримані кошти. «Внаслідок злочинних дій... Львівському національному університету природокористування спричинено майнову шкоду у розмірі 572 918 гривень 50 копійок, що більше ніж у 250 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та є великим розміром», – зазначено в документі суду.

12 вересня 2024 року правоохоронці повідомили про підозру мешканцю Львівщини у розтраті та привласненні майна, зловживаючи службовим становищем. В судовій ухвалі вказано, що підозрюваний наразі є непрацевлаштованим, тобто він уже не працює в університеті.

Відтак суд задовольнив клопотання слідчого і наклав арешт на два будинки, які належать підозрюваному. На ухвалу можна подати апеляцію протягом п’яти днів.

Нагадаємо, у Данії вводять податок на викиди вуглецю в сільському господарстві для фермерів, які мають корів. Данія є великим експортером молочної продукції та свинини, а сільське господарство є найбільшим джерелом викидів у країні. Угода також передбачає інвестування 40 мільярдів крон ($3,7 млрд) у такі заходи, як лісовідновлення та створення водно-болотних угідь, і спрямована на те, щоб допомогти країні досягти кліматичних цілей.

До слова, 5 серпня було прийнято рішення про евакуацію в примусовий спосіб дітей з їхніми батьками або законними представниками з окремих населених пунктів Донеччини. Водночас влада не може допомогти із вивозом домашньої худоби. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.