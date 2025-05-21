У Чорнобильській зоні живуть унікальні корови

В околицях села Луб’янка мешкає вже третє чи четверте покоління здичавілих корів

У Чорнобильській зоні відчуження живуть здичавілі корови. Вони мешкають в околицях села Луб’янка. Про це повідомив голова Державного агентства України з управління зоною відчуження (ДАЗВ) Григорій Іщенко в інтерв’ю «Інтерфакс-Україна», передає «Главком».

«Вони колись були свійськими, якщо не помиляюся, у 2012-2013 році. Потім поступово почали дичавіти, тому що не було вже господарів, які б за ними доглядали. Нині це вже третє чи четверте покоління, але генетична пам'ять є, тому вони все одно більше, ніж на декілька кілометрів від села Луб'янка не відходять», – каже Іщенко.

Крім того, нещодавно в зоні відчуження помітили гніздування орлана-білохвоста, якого занесено до Червоної книги.

Також Іщенко повідомив, що у Чорнобильській зоні від мін, які залишили окупанти, гинуть тварини, зокрема занесені в Червону книгу коні Пржевальського.

«Тваринному світу зараз не зовсім безпечно перебувати на деяких ділянках, тому що вони можуть підірватися на мінах. Військові вже передавали нам дані про загибель тварин на мінах, зокрема коней Пржевальського», – додав він.

Прокоментував голова Держагентства і наявність тварин-мутантів. – «В інтернеті є багато історичних відео, на яких видно, що в перші роки після аварії на станції дійсно були тварини, які мутували, і це навіть зовнішньо було помітно. Зараз такого жодного разу ми не зустрічали. Я більше ніж 20 років туди їжджу. Вони можуть хворіти, тому що деякі мешкають на забрудненій території. Хворіти, можливо, менше жити, але щоб прямо мутанти генетичні... Я думаю, що це вигадки й такого немає».

Раніше повідомлялося, що навколо Чорнобиля можуть з’явитися малі атомні реактори.