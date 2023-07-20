Британські вчені годуватимуть корів нарцисами, аби вирішити одну проблему

Додавання екстракту з квітів до корму для худоби зменшило кількість метану в штучних коров’ячих шлунках на 96%

Вчені з Великої Британії проведуть чотирирічні випробування, щоб визначити, чи можна годувати корів екстрактом із нарцисів для зменшення метанових викидів і протидії глобальному потеплінню. Про це пише SkyNews.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Як повідомляє видання, перетравлення нарцисів в штучному шлунку тварини зменшило ці викиди на 96%. Науковці Шотландського сільськогосподарського коледжу сподіваються, що випробування на реальних коровах покажуть результат у щонайменше 30%. Зараз розпочинається чотирирічна програма випробувань на фермах у Великої Британії.

Дослідники працюють із фермерами по всій Англії та Уельсу, намагаючись досягти «величезних змін», зменшивши виробництво метану та витрати на корм для молочної худоби. На думку вчених, лабораторні тести виявилися багатообіцяючими, нарциси можуть стати ключем до більш стійкого тваринництва.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Спочатку ми почали вирощувати нарциси, щоб виробляти ліки проти Альцгеймера, але виявили, що нарциси також виробляють сполуку, яка перешкоджає жуйним тваринам виробляти метан», – пояснив власник ферми Кевін Стівенс.

Зазначається, що уряди багатьох країн намагаються максимально зменшити викиди метану, оподатковуючи тваринництво та встановлюючи квоти на кількість худоби. Це пов'язано з тим, що корови та інші сільськогосподарські тварини є причиною близько 14% викидів метану в атмосферу.

«Це життєво важливо, оскільки парникові гази та глобальне потепління є серйозною глобальною проблемою, і ми сподіваємося, що наш проєкт стане частиною розв'язання проблеми зі зменшення ролі жуйних тварин у виробництві метану», – розповів професор зоотехніки Шотландського сільськогосподарського коледжу Джеймі Ньюболд. Для фермерів пошук способу більш екологічного землеробства може кардинально змінити ситуацію.