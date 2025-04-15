170 корів під наглядом роботів. В Австрії працює ферма без людей (відео)

У хліву з коровами не працює жодна людина: всі 170 корів під наглядом роботів

У сучасних реаліях на підприємствах стає лише більше роботи, проте людям теж потрібно відпочивати. На допомогу приходить штучний інтелект, який широко впроваджується різними компаніями, щоб оптимізувати процес роботи. Про це говорить австрійський фермер Лукас Єтцінгер – власник ферми зі 170 коровами та «електронного фермера» зі штучним інтелектом у відео Deutsche Welle, повідомляє «Главком».

У хліву з коровами не працює жодна людина: всі 170 корів під наглядом роботів. Їх годують чотири рази на день, розрахованою штучним інтелектом нормою об’єму їжі. Сам фермер має змогу відстежувати процес через свій смартфон. Всю інформацію про тварин Лукас Єтцінгер має змогу бачити завдяки нашийникам із датчиками, які підключені до застосунку у смартфоні та передають постійно дані.

У цьому корівнику замість людей працює штучний інтелект, каже австрійський фермер Лукас Єтцінгер, власник 170 корів



ШІ розраховує, скільки тваринам потрібно їжі, контролює розпорядок дня корів, стежить за їхнім здоров'ям і доїнням чотири рази на день. pic.twitter.com/dY7OA6P227 — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) April 15, 2025

«Нашийник повідомляє: скільки корова їсть, скільки лежить, точний час годування, час відпочинку, будь-яку активність – всі показники здоров’я. Якщо є відхилення, ми отримуємо оповіщення й тоді вже можна перевірити що не так. Чи їсть вона менше або ж спостерігаються якісь проблеми зі здоров’ям», – говорить фермер.

Фермер відзначає особливо корисним робота, який доїть корів. Чотири рази на день корови самі йдуть до установки, де потім робот збирає молоко.

«Без техніки ця ферма перестала б уже існувати. Впоратися з таким об’ємом роботи було б неможливо. Хочеться ж і пожити для себе трохи. А тут техніка працює, й це просто супер!», – розповідає Лукас.

Головною ціллю фермера є оптимізувати сільське господарство й зробити його привабним для наступних поколінь

Як повідомлялося, колишній військовослужбовець Володимир відкрив ФОП у Кам’янській Слободі на Чернігівщині, що за вісім кілометрів від кордону з Росією. Він тримає ферму і самотужки доглядає за коровами, вівцями, поросятами. Він говорить: «Зараз, де ми проживаємо, тут зона бойових дій, але наважився відкрити собі ФОП. Якщо буде якийсь прорив, хлопці нас попередять».

Нагадаємо, американські фермери почали здавати свої отари в оренду для випасу на сонячних фермах. Це дозволяє їм отримувати стабільний дохід, попри збитковість агросектора.