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У Техасі живцем згоріли понад 18 тисяч корів

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
У Техасі живцем згоріли понад 18 тисяч корів
Пожежа на молочній фермі в Техасі
фото з відкритих джерел

Це найбільший випадок загибелі великої рогатої худоби в США від 2013 року

У Техасі в результаті вибуху і пожежі на величезній молочній фермі загинули понад 18 тисяч корів. Про це повідомляє USA Today.

За попередніми даними, вибух стався через перегрів одного з конвеєрів. А по всьому підприємству вогонь розповсюдився через вентиляцію.

Зазначається, що це найбільший випадок загибелі великої рогатої худоби в США від того часу, як Інститут добробуту тварин, вашингтонська група захисту прав тварин, почала відстежувати пожежі в корівниках і фермах 2013 року.

Це перевищило попередній рекорд: пожежа 2020 року на молочній фермі в північній частині штату Нью-Йорк, яка знищила близько 400 корів.

«Це найбільша смертоносна пожежа, за участю великої рогатої худоби, яку ми знаємо», – зазначила консультант інституту з політики Еллі Грейнджер.

Нагадаємо, 7 грудня 2022 року російські загарбники завдали ударів по Сумській області. Частина снарядів потрапила до місцевої ферми. Тоді від осколкових поранень загинули 17 корів.

Теги: пожежа фермерство тварини вибух

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