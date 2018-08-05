  1. Головна
  2. Країна
  3. Суспільство

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Суспільство

    В Україні вшановують пам’ять жертв Великого терору

    • Розсилка
    У&nbsp;&laquo;Биківнянських могилах&raquo; - В Україні вшановують пам’ять жертв Великого терору
    У «Биківнянських могилах»

    Великий терор тривав 15 місяців і був офіційно припинений постановою Політбюро ЦК ВКП(б), але репресії тривали і надалі

    Сьогодні, 5 серпня, в Україні вшановують пам’ять жертв Великого терору. В Києві відбудуться поминально-церемоніальні заходи по жертвам трагедії 1937-38 років.

    «Великий терор» – масштабна кампанія масових репресій громадян, що була розгорнута СРСР у 1937–1938 рр. з ініціативи вищого керівництва й особисто Йосипа Сталіна для ліквідації реальних і потенційних політичних опонентів, залякування населення, зміни національної та соціальної структури суспільства.

    Наслідками комуністичного терору в Україні стало знищення політичної, мистецької та наукової еліти, деформація суспільних зв’язків, руйнування традиційних ціннісних орієнтацій, поширення суспільної депресії й денаціоналізація.

    Великий терор тривав 15 місяців і був офіційно припинений за постановою того ж Політбюро ЦК ВКП(б) 17 листопада 1938 року, хоча репресії в менших масштабах тривали й надалі.

    За два роки партійна верхівка арештувала 1,5 мільйона людей, 680 тисяч із них були вбиті.

    На території УРСР, за оцінками істориків, було засуджено 198 тисяч 918 осіб, з яких близько двох третин – до розстрілу. Решту було відправлено до в'язниць та таборів.

    План заходів по вшануванню пам’яті жертв Великого терору в Києві:

    • 9:00 -10:00 Поминальна Літургія в Покровській церкві на Подолі (внизу Андріївського узвозу, м. Контрактова площа).
    • 11:00 - 12:00 Панахида і меморіальні заходи біля Хреста репресованим в 30-х - 50-х рр.(біля будівлі колишнього Жовтневого Палацу, м.Майдан Незалежності).
    • 13:00 - 15:00 Меморіальні заходи у Національному історико-меморіальному заповіднику "Биківнянські могили"(м.Лісова, далі Броварською маршруткою до Биківнянського меморіалу).

    Джерело: Радіо Свобода

    Читайте також
    Київ Биківнянські могили пам'ять СРСР
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ