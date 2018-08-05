В Україні вшановують пам’ять жертв Великого терору



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У «Биківнянських могилах»

Великий терор тривав 15 місяців і був офіційно припинений постановою Політбюро ЦК ВКП(б), але репресії тривали і надалі

Сьогодні, 5 серпня, в Україні вшановують пам’ять жертв Великого терору. В Києві відбудуться поминально-церемоніальні заходи по жертвам трагедії 1937-38 років.

«Великий терор» – масштабна кампанія масових репресій громадян, що була розгорнута СРСР у 1937–1938 рр. з ініціативи вищого керівництва й особисто Йосипа Сталіна для ліквідації реальних і потенційних політичних опонентів, залякування населення, зміни національної та соціальної структури суспільства.

Наслідками комуністичного терору в Україні стало знищення політичної, мистецької та наукової еліти, деформація суспільних зв’язків, руйнування традиційних ціннісних орієнтацій, поширення суспільної депресії й денаціоналізація.

Великий терор тривав 15 місяців і був офіційно припинений за постановою того ж Політбюро ЦК ВКП(б) 17 листопада 1938 року, хоча репресії в менших масштабах тривали й надалі.

За два роки партійна верхівка арештувала 1,5 мільйона людей, 680 тисяч із них були вбиті.

На території УРСР, за оцінками істориків, було засуджено 198 тисяч 918 осіб, з яких близько двох третин – до розстрілу. Решту було відправлено до в'язниць та таборів.

План заходів по вшануванню пам’яті жертв Великого терору в Києві:

9:00 -10:00 Поминальна Літургія в Покровській церкві на Подолі (внизу Андріївського узвозу, м. Контрактова площа).

11:00 - 12:00 Панахида і меморіальні заходи біля Хреста репресованим в 30-х - 50-х рр.(біля будівлі колишнього Жовтневого Палацу, м.Майдан Незалежності).

13:00 - 15:00 Меморіальні заходи у Національному історико-меморіальному заповіднику "Биківнянські могили"(м.Лісова, далі Броварською маршруткою до Биківнянського меморіалу).

Джерело: Радіо Свобода