Згідно зі східними віруваннями, у рік Вогняної Кози варто уникати конфліктів, необдуманих витрат та надмірностей

Покровителькою 2027 року за східним календарем стане Червона Вогняна Коза. У китайській астрології ця тварина символізує доброзичливість, творчість, чутливість, родинний добробут та прагнення до гармонії. Водночас стихія Вогню асоціюється з енергійністю, пристрастю та рішучістю.

«Главком» розповідає, яких новорічних прикмет та заборон варто дотримуватися, згідно з народними віруваннями, щоб зустріти 2027 рік.

Що не можна робити в новорічну ніч 2027 року

Згідно з народними прикметами та популярними астрологічними віруваннями, під час зустрічі року Вогняної Кози не варто:

Сваритися та з’ясовувати стосунки. Коза символізує мир і гармонію, тому конфлікти за святковим столом вважаються несприятливою прикметою.

Коза символізує мир і гармонію, тому конфлікти за святковим столом вважаються несприятливою прикметою. Зустрічати Новий рік із давніми образами. За повір’ями, перед святом варто владнати суперечки та залишити непорозуміння в минулому.

За повір’ями, перед святом варто владнати суперечки та залишити непорозуміння в минулому. Позичати гроші. Вважається, що фінансові борги в новорічну ніч здатні символічно притягнути матеріальні труднощі.

Вважається, що фінансові борги в новорічну ніч здатні символічно притягнути матеріальні труднощі. Надмірно витрачати кошти. Попри любов до краси та комфорту, Коза асоціюється з поміркованістю, тому демонстративна розкіш і необдумані покупки не вітаються.

Попри любов до краси та комфорту, Коза асоціюється з поміркованістю, тому демонстративна розкіш і необдумані покупки не вітаються. Зустрічати свято в неприбраному помешканні. Безлад, згідно з прикметами, символізує невирішені проблеми, які людина переносить у наступний рік.

Безлад, згідно з прикметами, символізує невирішені проблеми, які людина переносить у наступний рік. Розбивати посуд. За народними віруваннями, пошкоджений посуд у святкову ніч віщує непорозуміння в родині.

За народними віруваннями, пошкоджений посуд у святкову ніч віщує непорозуміння в родині. Відмовляти у допомозі близьким. Символ року асоціюється з турботою, співчуттям та взаємною підтримкою.

Символ року асоціюється з турботою, співчуттям та взаємною підтримкою. Зловживати алкоголем. Надмірності та агресивна поведінка суперечать символічним рисам Кози.

Що не можна ставити на новорічний стіл у рік Вогняної Кози

За популярними астрологічними рекомендаціями, під час зустрічі 2027 року варто утриматися від страв із козлятини та баранини. Така символічна заборона пов’язана з твариною-покровителькою року, хоча вона не є обов’язковою традицією китайського Нового року. Також не рекомендується перевантажувати святковий стіл надмірною кількістю жирних та важких страв.

Натомість доречними вважаються овочі, фрукти, свіжа зелень, сир, горіхи, крупи та різноманітні десерти. Особливу увагу варто приділити оформленню святкового столу, використовуючи натуральні матеріали та теплі відтінки.

У чому не варто зустрічати 2027 рік

Вогняна Коза в китайській астрології асоціюється з витонченістю, природністю та естетикою. Тому прихильники східних вірувань радять відмовитися від неохайного одягу, надмірно агресивних принтів та перевантажених декоративними елементами образів.

Для святкового вбрання рекомендують обирати червоний, бордовий, золотистий, теракотовий, бежевий, кремовий та зелений кольори.

Перевагу варто віддати зручному одягу з натуральних тканин, який не обмежуватиме рухів та відповідатиме атмосфері свята.

Новорічні прикмети на удачу та добробут у 2027 році

Згідно з народними повір’ями, залучити щастя та добробут у наступному році допоможуть такі символічні дії:

повернути борги до настання Нового року;

позбутися непотрібних та зламаних речей;

покласти до гаманця купюру;

прикрасити оселю символом року;

зустріти свято в колі рідних та близьких;

загадати бажання опівночі;

одягнути щось нове;

подякувати за все хороше, що сталося протягом минулого року.

Чого не варто робити протягом року Вогняної Кози

Відповідно до астрологічних уявлень, у 2027 році варто уникати необдуманих рішень, невиправданих фінансових ризиків, надмірної імпульсивності та конфліктів.

Поєднання символічних характеристик Кози та стихії Вогню пов’язують із підвищеною емоційністю. Саме тому прихильники східної астрології радять приділяти більше уваги самоконтролю, родинним стосункам, професійному розвитку та фінансовому плануванню.

Варто пам’ятати, що новорічні прикмети, астрологічні рекомендації та заборони мають символічний характер і не мають наукового підтвердження. Їх дотримання є особистим вибором кожної людини.

2027 рік за китайським календарем пройде під знаком Вогняної Кози – восьмої тварини східного зодіаку. Її традиційно пов'язують із добротою, миролюбністю, внутрішньою силою та творчістю. Водночас стихія Вогню додає символу енергії та яскравості. Китайський Новий рік розпочнеться 6 лютого 2027 року, тому перші тижні січня ще припадатимуть на рік Вогняного Коня.

«Главком» розповідав, що означає символ 2027 року, звідки походить традиція східного календаря, які риси приписують Вогняній Козі та коли востаннє повторювався цей знак.