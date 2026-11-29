Початок грудня принесе в Україну справжні зимові морози, однак значних снігопадів у більшості областей синоптики поки не прогнозують. У перші дні тижня країна перебуватиме під впливом холодного антициклону з Балтики: опадів майже не буде, а вночі температура місцями опускатиметься до -14°. Найхолодніше буде в Карпатах і на Прикарпатті. Із п'ятниці, 4 грудня, морози поступово послабшають, проте на сході холодна погода затримається. Наприкінці тижня в окремих регіонах можливі сніг та мокрий сніг. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на прогнози «Укргідрометцентру».

30 листопада

Понеділок. Стовпчики термометрів покажуть:

На півночі: вночі -6°…-10°, вдень -2°…-5°. Без опадів, мінлива хмарність.

На півдні: вночі -3°…-6°, вдень -1°…-3°. Переважно сонячно, без опадів.

На заході: вночі -8°…-13°, у Карпатах та на Прикарпатті до -18°, вдень -2°…-6°, на Закарпатті близько +1°…+3°. Без опадів, сонячно з проясненнями.

На сході: вночі -7°…-9°, вдень -4°…-6°. Хмарно з проясненнями, без істотних опадів.

У центрі: вночі -5°…-9°, вдень -2°…-5°. Переважно сухо, мінлива хмарність.

У Києві: вночі близько -5°…-6°, вдень -2°…-3°. Сонячно, без опадів.

1 грудня

Вівторок. Стовпчики термометрів покажуть:

На півночі: вночі -8°…-12°, вдень -2°…-5°. Без опадів, мінлива хмарність.

На півдні: вночі -4°…-7°, вдень -1°…-4°. Переважно сонячно, без опадів.

На заході: вночі -8°…-13°, у Карпатах місцями до -18°, вдень -2°…-6°, на Закарпатті +1°…+3°. Суха погода, мінлива хмарність.

На сході: вночі -7°…-10°, вдень -3°…-6°. Переважно хмарно, без істотних опадів.

У центрі: вночі -6°…-10°, вдень -2°…-5°. Без опадів, місцями сонячно.

У Києві: вночі близько -6°…-7°, вдень -1°…-2°. Переважно сонячно, без опадів.

2 грудня

Середа. Стовпчики термометрів покажуть:

На півночі: вночі -5°…-9°, вдень -2°…+2°. Хмарно з проясненнями, без істотних опадів.

На півдні: вночі -3°…-6°, вдень -1°…+2°. Переважно сонячно, сухо.

На заході: вночі -5°…-11°, у Карпатах холодніше, вдень -2°…+3°. Без опадів, мінлива хмарність.

На сході: вночі -5°…-8°, вдень -2°…-4°. Хмарно з проясненнями, без опадів.

У центрі: вночі -4°…-7°, вдень -1°…+2°. Переважно без опадів, хмарно з проясненнями.

У Києві: вночі близько -4°…-5°, вдень -1°…0°. Переважно хмарно, без опадів.

3 грудня

Четвер. Стовпчики термометрів покажуть:

На півночі: вночі -4°…-8°, вдень -2°…+1°. Переважно хмарно з проясненнями, без істотних опадів.

На півдні: вночі -2°…-5°, вдень 0°…+3°. Хмарно, без істотних опадів.

На заході: вночі -4°…-9°, у Карпатах до -11°, вдень -1°…+2°. Переважно сухо, мінлива хмарність.

На сході: вночі -5°…-8°, вдень -2°…-4°. Хмарно з проясненнями, без опадів.

У центрі: вночі -3°…-7°, вдень -1°…+2°. Переважно хмарно, без істотних опадів.

У Києві: вночі близько -3°…-5°, вдень -1°…0°. Хмарно з проясненнями, без опадів.

4 грудня

П'ятниця. Стовпчики термометрів покажуть:

На півночі: вночі -2°…-6°, вдень -1°…+2°. Хмарно, переважно без опадів.

На півдні: вночі -1°…-4°, вдень 0°…+3°. Хмарна погода, місцями можливі незначні опади.

На заході: вночі -2°…-6°, вдень -1°…+2°. Переважно хмарно, місцями можливі невеликі опади.

На сході: вночі -4°…-7°, вдень -2°…-5°. Без істотних опадів, холодніше, ніж в інших регіонах.

У центрі: вночі -2°…-5°, вдень -1°…+2°. Хмарно з проясненнями, переважно без опадів.

У Києві: вночі близько -2°…-3°, вдень близько 0°. Хмарно, без істотних опадів.

5 грудня

Субота. Стовпчики термометрів покажуть:

На півночі: вночі -2°…-6°, вдень -1°…+1°. Хмарно, місцями можливий невеликий сніг.

На півдні: вночі -1°…-4°, вдень 0°…+3°. Місцями невеликий сніг, хмарно.

На заході: вночі -2°…-6°, вдень -1°…+2°. Місцями можливий сніг, переважно хмарно.

На сході: вночі -4°…-7°, вдень -2°…-5°. Переважно сухо, мінлива хмарність.

У центрі: вночі -2°…-5°, вдень -1°…+1°. Переважно хмарно, місцями можливий невеликий сніг.

У Києві: вночі близько -2°…-3°, вдень близько 0°. Хмарно, місцями можливий невеликий сніг.

6 грудня

Неділя. Стовпчики термометрів покажуть:

На півночі: вночі -2°…-6°, вдень -1°…+2°. Хмарно, місцями можливий невеликий сніг.

На півдні: вночі -1°…-4°, вдень 0°…+3°. Хмарно, місцями невеликий сніг.

На заході: вночі -2°…-6°, вдень -1°…+2°. Місцями сніг, хмарно з проясненнями.

На сході: вночі -4°…-7°, вдень -2°…-5°. Переважно без опадів, холодна погода зберігатиметься.

У центрі: вночі -2°…-5°, вдень -1°…+1°. Хмарно, місцями можливий невеликий сніг.

У Києві: вночі близько -2°…-5°, вдень близько 0°. Хмарно, можливий короткочасний сніг.

Нагадаємо, зимова погода охопила західні області України. Львівщину та Івано-Франківщину вже засипає снігом. Через опади на дорогах може ускладнитися рух, а видимість – погіршитися. Мешканцям і гостям регіону варто зважати на погодні умови під час планування поїздок. Особливо обережними слід бути в гірській місцевості, де ситуація складніша через низьку температуру та сильний вітер.

Також «Главком» писав, що прийдешня зима в Україні буде на один-два градуси теплішою за норму, але це не виключає короткочасних періодів похолодання.