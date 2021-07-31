31 липня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

Сьогодні треба бути сміливими та не боятися експериментувати

31 липня світ відзначає День народження Гаррі Поттера, День згадування улюблених книжок, Міжнародний день системного адміністратора (День сисадміна), Міжнародний день африканської жінки, Всесвітній день рейнджера, Свято жертвоприношення (Курбан-Байрам). В Україні сьогодні – День системного адміністратора.

Сьогодні, 31 липня, у народному календарі – Омеляна.

Яке сьогодні церковне свято

31 липня в народному календарі – Омеляна.

Святий Омелян постраждав за віру під час гонінь, організованих у відношенні християн імператором Юліаном Відступником в IV столітті. Відомо, що тоді імператор розіслав указ, згідно з яким, всі послідовники Христа повинні бути віддані карі. В цей час Омелян проживав в місті Доростолі близько Дунаю. Указ зачитали на міській площі, і Омелян, обурений рішенням імператора, відправився на капище, де поклонялися язичницьким богам, розбив ідолів і перекинув вівтарі. Городяни-язичники, побачивши це, вирішили, що влаштував погром селянин, який проходив повз, і почали бити його.

Однак Омелян зізнався у скоєному вчинку, і невинну людину відпустили. Самого ж Омеляна довго били, а потім відправили на суд, засудивши до спалення. Однак Бог зберіг життя Омеляну, а вогонь, у свою чергу, вразив язичників, які прийшли поглянути на страту. Після того, як вогонь згас, Омелян ліг на вугілля і помер.

Традиції свята

В цей час закінчувалася жнива і люди колективно освячували свої серпи, щоб знаряддя праці послужили їм і на наступний рік. На Омеляна активно тривала заготівля різних солінь і варення, адже зима була не за горами.

Обов'язково топили бані, парили віники з трав і квітів, змивали страдну втому.

День системного адміністратора

День системного адміністратора, також відомий, як день сисадміна – неофіційне професійне свято системних адміністраторів, котре прийнято відзначати в останню п'ятницю липня. Метою свята є вияв поваги до роботи системних адміністраторів.

Традицію святкування було започатковано 28 липня 2000 року Тедом Кекатосом (Ted Kekatos). Однією із основних традицій цього свята є дарування подарунків знайомим системним адміністраторам. Улюбленими подарунками вважаються шоколад, пиво, вино, електроніка, комп'ютерні ігри та іграшкові пінгвіни.

Наразі, попри те, що свято у жодній країні світу не є офіційним, чимало компаній у знак поваги дарують цього дня своїм працівникам торти.

День рейнджера

Сьогодні у світі святкують День рейнджера. Цей день заснувала 2007 року Міжнародна федерація рейнджерів. Так відзначають внесок саме паркових рейнджерів в охорону природи, вшановують загиблих на службі.

Цей день відноситься тільки до паркових рейнджерів, державних інспекторів з охорони тварин і навколишнього середовища.

Що сьогодні не можна робити

Не можна в цей день входити в баню з натільним хрестом. Банник – дух лазні – може прогніватися і задушити.

Не можна підмітати у хаті підлогу

Не варто виходити на вулицю після заходу сонця.

Що можна робити 31 липня

Сьогодні треба бути сміливими та не боятися експериментувати.

Прикмети на 31 липня

Спека на Омеляна – в грудні будуть сильні морози.

Шишки тільки на верхівках дерева – морози будуть не раніше січня.

Листя на березі починає жовтіти – до ранньої осені.

31 липня іменини

Іменини у Мирона, Афанасія, Степана, Кузьми та Івана.