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    У Києві оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки

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    Розводити багаття в лісі небезпечно - У Києві оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки
    Розводити багаття в лісі небезпечно
    Фото з відкритих джерел

    У вихідні у столиці утримається спека

    У вихідні, 31 липня – 1 серпня, у Києві та більшості районів столичної області утримається надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Про це повідомляє Український гідрометцентр.

    Фахівці Департаменту муніципальної безпеки КМДА нагадують правила пожежної безпеки під час відпочинку на природі:

    • пам’ятайте, що розводити багаття в лісі – небезпечно, краще скористатися складним мангалом;
    • якщо все ж розпалюватимете вогнище, то зробіть це, за можливості, на місці попереднього;
    • місце розпалювання вогню очистіть від сухої трави, листя, гілля та іншого сміття, обкладіть його камінням або обсипте ґрунтом;
    • не залишайте вогнище без нагляду;
    • коли залишаєте місце відпочинку, обов’язково заливайте вогнище водою або засипайте піском, переконайтесь, що вогонь повністю загасили;
    • сміття, яке не горить, заберіть із собою (целофан, пластиковий і скляний посуд);
    • не забувайте, що кинуті порожні пляшки, непогашені сірники, цигарки можуть стати причиною загорання сухої трави та, як наслідок, пожежі.

    Нагадаємо, на території міських лісопарків облаштовано 42 зони для пікніків.

    Як повідомлялося, в Києві в найближчі вихідні обіцяють спеку, сонце та сухе повітря.

    Дощ ймовірний у столиці надвечір 1 серпня.

    У п'ятницю, 30 липня, в Україні буде спекотна та у деяких регіонах дощова погода.

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    Теги: Київ спека Укргідрометцентр пожежна небезпека
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    У Києві оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки