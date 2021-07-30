У Києві оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки

У вихідні у столиці утримається спека

У вихідні, 31 липня – 1 серпня, у Києві та більшості районів столичної області утримається надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Про це повідомляє Український гідрометцентр.

Фахівці Департаменту муніципальної безпеки КМДА нагадують правила пожежної безпеки під час відпочинку на природі:

пам’ятайте, що розводити багаття в лісі – небезпечно, краще скористатися складним мангалом;

якщо все ж розпалюватимете вогнище, то зробіть це, за можливості, на місці попереднього;

місце розпалювання вогню очистіть від сухої трави, листя, гілля та іншого сміття, обкладіть його камінням або обсипте ґрунтом;

не залишайте вогнище без нагляду;

коли залишаєте місце відпочинку, обов’язково заливайте вогнище водою або засипайте піском, переконайтесь, що вогонь повністю загасили;

сміття, яке не горить, заберіть із собою (целофан, пластиковий і скляний посуд);

не забувайте, що кинуті порожні пляшки, непогашені сірники, цигарки можуть стати причиною загорання сухої трави та, як наслідок, пожежі.

Нагадаємо, на території міських лісопарків облаштовано 42 зони для пікніків.

Як повідомлялося, в Києві в найближчі вихідні обіцяють спеку, сонце та сухе повітря.

Дощ ймовірний у столиці надвечір 1 серпня.

У п'ятницю, 30 липня, в Україні буде спекотна та у деяких регіонах дощова погода.

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