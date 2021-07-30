У Києві оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки
У вихідні у столиці утримається спека
У вихідні, 31 липня – 1 серпня, у Києві та більшості районів столичної області утримається надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Про це повідомляє Український гідрометцентр.
Фахівці Департаменту муніципальної безпеки КМДА нагадують правила пожежної безпеки під час відпочинку на природі:
- пам’ятайте, що розводити багаття в лісі – небезпечно, краще скористатися складним мангалом;
- якщо все ж розпалюватимете вогнище, то зробіть це, за можливості, на місці попереднього;
- місце розпалювання вогню очистіть від сухої трави, листя, гілля та іншого сміття, обкладіть його камінням або обсипте ґрунтом;
- не залишайте вогнище без нагляду;
- коли залишаєте місце відпочинку, обов’язково заливайте вогнище водою або засипайте піском, переконайтесь, що вогонь повністю загасили;
- сміття, яке не горить, заберіть із собою (целофан, пластиковий і скляний посуд);
- не забувайте, що кинуті порожні пляшки, непогашені сірники, цигарки можуть стати причиною загорання сухої трави та, як наслідок, пожежі.
Нагадаємо, на території міських лісопарків облаштовано 42 зони для пікніків.
Як повідомлялося, в Києві в найближчі вихідні обіцяють спеку, сонце та сухе повітря.
Дощ ймовірний у столиці надвечір 1 серпня.
У п'ятницю, 30 липня, в Україні буде спекотна та у деяких регіонах дощова погода.