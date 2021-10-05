В українській армії з'являться мовні інструктори

До кінця поточного року спецпідготовку з методики навчання англійської мови організують для 150 військовослужбовців

У Збройних силах України активно вивчатимуть англійську мову. Це стане ще одним кроком вперед на шляху до вступу до НАТО.

Як повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони, триває комплекс заходів із досягнення ЗСУ взаємосумісності зі збройними силами країн – членів НАТО.

Очікується, що до кінця поточного року спеціалізовану підготовку з питань організації та методики навчання англійської мови буде організовано для 150 військовослужбовців, які виконуватимуть обов’язки позаштатних інструкторів мовної підготовки.

Надалі зазначені інструктори з січня 2022 року розпочнуть проводити заняття з вивчення англійської мови у військових частинах та органах військового управління.

«Це стане ще одним кроком вперед на шляху до досягнення Збройних сил України взаємосумісності зі збройними силами країн – членів НАТО та країн-партнерів», – додали в розвідці.

Нещодавно в Україні відбулися українсько-американські військові навчання Rapid Trident - 2021. У них взяли участь представники 15 країн. Українсько-американські командно-штабні навчання із залученням військ Rapid Trident – 2021 тривали до 1 жовтня.

Крім того, США назвали Україну фактичним членом НАТО.

Нагадаємо, на думку головнокомандувача Збройних сил України, генерала Валерія Залужного, Україна втілює стандарти НАТО і готова до вступу, але рішення за Альянсом.

Читайте також:



