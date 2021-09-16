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    До Львова їдуть кілька тисяч військових НАТО

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    Навчання триватимуть із 20 вересня по 1 жовтня - До Львова їдуть кілька тисяч військових НАТО
    Навчання триватимуть із 20 вересня по 1 жовтня
    фото: airforcetimes.com

    Під Львовом відбудуться українсько-американські військові навчання

    У Львівській області 20 вересня розпочнуться українсько-американські військові навчання Rapid Trident-2021. У заході візьмуть участь шість тисяч солдатів із 15 країн-партнерів, повідомляють Сухопутні війська України.

    Навчання триватимуть із 20 вересня по 1 жовтня. Основна мета – підготовка до спільних дій у складі багатонаціональних сил під час коаліційних операцій.

    «Навчання Rapid Trident-2021 – важливий крок України на шляху до НАТО, вони мають підвищити рівень підготовки й оперативності українських військ, а також покращать сумісність штабів Збройних сил України, США та інших членів НАТО і держав-партнерів», – йдеться у повідомленні.

    Уперше в історії Rapid Trident відбуватимуться тактичні навчання багатонаціонального батальйону з бойовою стрільбою. Також запланували спільне українсько-американське десантування з літака військово-транспортної авіації США С-130.

    Цей захід відбуватиметься на території Яворівського військового полігону, що неподалік Львова.

    Уперше навчання Rapid Trident відбулись у 2006 році. Вони проходять у межах програми «Партнерство заради миру» за участю військовослужбовців країн НАТО.

    Напередодні «крилаті піхотинці» провели навчання зі знищення диверсантів біля окупованого Криму.

    Також нагадаємо, що Україна готує масштабні навчання разом з військовими НАТО.

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    Теги: США НАТО Львівщина військові навчання військові навчання
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    До Львова їдуть кілька тисяч військових НАТО