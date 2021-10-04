МЗС розкрив деталі перемовин щодо військової місії ЄС

Започаткування військово-навчальної місії «відповідає стратегічним інтересам як України, так і ЄС», заявили у МЗС

Україна та ЄС підтримують регулярний діалог у контексті Спільної політики безпеки і оборони ЄС

Українська та європейська сторони обговорюють різні модальності подальшої взаємодії, одна із можливих опцій – започаткування військово-навчальної місії Євросоюзу в Україні. Про це «Главкому» повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

За його словами, Україна та ЄС підтримують регулярний діалог у контексті Спільної політики безпеки і оборони ЄС. У межах цієї політики в грудні 2014 року на території нашої держави розгорнулася Консультативна місія ЄС з реформування цивільного сектору безпеки України (EUAM).

«Українська та європейська сторони нині обговорюють різні модальності подальшої взаємодії. Одна із можливих опцій — започаткування військово-навчальної місії Євросоюзу в Україні. Така місія могла б охопити сфери, наразі непокриті EUAM. Насамперед, ідеться про освітній сектор, підвищення професійної підготовки українських військовослужбовців. Контакти з цього питання тривають», – заявив речник МЗС.

Дипломат підкреслив, що започаткування військово-навчальної місії «відповідає стратегічним інтересам як України, так і ЄС».

Нагадаємо, напередодні ЗМІ повідомили, що Європейський союз розглядає можливість створення військової навчальної місії в Україні. Військово-консультативна та навчальна місія ЄС стала б вираженням солідарності з Україною через триваючу військову діяльність РФ на кордонах з Україною, писало видання Welt am Sonntag.

Раніше повідомлялося, що Литва планує передати українській армії бронежилети і балістичні пояси. Загальна сума спорядження складе понад €677 тис.

Міноборони вже підготувало відповідний проєкт постанови уряду.

Згідно з документом, українській армії буде передано 490 бронежилетів на €617.801 і стільки ж балістичних поясів за €59.290.

Нагадаємо, раніше армія України прийняла на озброєння вітчизняну реактивну систему залпового вогню «Верба».

«Верба» розроблена на базі бойової БМ-21 «Град». Проте пускова установка отримала низку удосконалень, зокрема, системи навігації, зв'язку, вирівнювання та стабілізації платформи.