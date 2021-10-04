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    МЗС розкрив деталі перемовин щодо військової місії ЄС

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    Започаткування військово-навчальної місії &laquo;відповідає стратегічним інтересам як&nbsp;України, так і&nbsp;ЄС&raquo;, заявили у МЗС - МЗС розкрив деталі перемовин щодо військової місії ЄС

    Започаткування військово-навчальної місії «відповідає стратегічним інтересам як України, так і ЄС», заявили у МЗС

    фото з відкритих джерел

    Україна та ЄС підтримують регулярний діалог у контексті Спільної політики безпеки і оборони ЄС

    Українська та європейська сторони обговорюють різні модальності подальшої взаємодії, одна із можливих опцій – започаткування військово-навчальної місії Євросоюзу в Україні. Про це «Главкому» повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

    За його словами, Україна та ЄС підтримують регулярний діалог у контексті Спільної політики безпеки і оборони ЄС. У межах цієї політики в грудні 2014 року на території нашої держави розгорнулася Консультативна місія ЄС з реформування цивільного сектору безпеки України (EUAM).

    «Українська та європейська сторони нині обговорюють різні модальності подальшої взаємодії. Одна із можливих опцій — започаткування військово-навчальної місії Євросоюзу в Україні. Така місія могла б охопити сфери, наразі непокриті EUAM. Насамперед, ідеться про освітній сектор, підвищення професійної підготовки українських військовослужбовців. Контакти з цього питання тривають», – заявив речник МЗС.

    Дипломат підкреслив, що започаткування військово-навчальної місії «відповідає стратегічним інтересам як України, так і ЄС».

    Нагадаємо, напередодні ЗМІ повідомили, що Європейський союз розглядає можливість створення військової навчальної місії в Україні. Військово-консультативна та навчальна місія ЄС стала б вираженням солідарності з Україною через триваючу військову діяльність РФ на кордонах з Україною, писало видання Welt am Sonntag.

    Раніше повідомлялося, що Литва планує передати українській армії бронежилети і балістичні пояси. Загальна сума спорядження складе понад €677 тис.

    Міноборони вже підготувало відповідний проєкт постанови уряду.

    Згідно з документом, українській армії буде передано 490 бронежилетів на €617.801 і стільки ж балістичних поясів за €59.290.

    Нагадаємо, раніше армія України прийняла на озброєння вітчизняну реактивну систему залпового вогню «Верба».

    «Верба» розроблена на базі бойової БМ-21 «Град». Проте пускова установка отримала низку удосконалень, зокрема, системи навігації, зв'язку, вирівнювання та стабілізації платформи.

    Теги: МЗС ЄС армія освіта військові Україна
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    МЗС розкрив деталі перемовин щодо військової місії ЄС