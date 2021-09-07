В Україну повертається тепло: прогноз погоди на 7 вересня

Погода в Україні у вівторок, 7 вересня, буде ясною та без опадів

Повітря почне більше прогріватися, найтепліше буде на Закарпатті та в окупованому Криму

Сьогодні протягом дня в більшості областей України очікується 15-20 градусів тепла, на Закарпатті та на півдні до 23 градусів. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У вівторок, 7 вересня денна температура повітря в багатьох областях почне підніматися, а вночі все ще буде холодно. У більшості регіонів нічна температура повітря коливатиметься від + 3 до +5 градусів, на півдні від +6 до +10 градусів, у центрі від +1 до + 4 градусів.

Вдень потеплішає, на сході + 17 +19 градусів, на півдні до +18 +21 градуси, в західних областях до +16 +20 градусів, на півночі та в центрі очікується +16 + 18 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 7 вересня

На Заході, окрім Закарпаття, потеплішає й у Львівській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях. Там прогнозують до +20 градусів.

Погода у Києві 7 вересня буде сухою та малохмарною, сонячною. Температура повітря у столиці коливатиметься у межах +17...+19 градусів.

Нагадаємо, за прогнозом народного синоптика Леоніда Горбаня після 7 вересня в Україні потеплішає, в середині місяця прийдуть дощі, а потім знову буде тепло. Зовсім погода зіпсується в кінці місяця.

До слова, літом столиця встановила 14 температурних рекордів