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    «Бабине» літо прийшло: синоптики розповіли про погоду у Києві

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    «Бабине» літо прийшло: синоптики розповіли про погоду у Києві
    Фото: LIGA.net

    7 вересня у Києві очікується до 18 градусів тепла

    Найближчими днями у Києві встановиться тепла погода і прийде «бабине» літо. Про це розповіла синоптикиня Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

    «Бабине літо – вже в Україні! Усі його ознаки – антициклон, нічне вихолодження, денне сонечко, летюча павутинка (хто не бачив, зайдіть у ліс чи навіть найближчий гайок), тихий вітер або й штиль – все це вже прийшло», – написала Наталка Діденко.

    «Надалі в Києві та в більшості областей України «бабине» сонце крутитиме градусний регулятор сильніше, теплішатиме.

    Проте вночі буде холоднувато, особливо це відчуватимуть ті, в кого нема індивідуального опалення, лише централізоване. Зустрічаємо сонячний антициклон, підставляємо носа теплим променям, тримаємо ближче до себе пухнастих котів, відбиваємося, як можемо, від заморозків, радіємо айстрам і чорнобривцям. Бабине літо прийшло!» – додала Діденко.

    У вівторок, 7 вересня, за прогнозом Укргідрометцентру, у Києві очікується до 18 градусів тепла, у середу – до +21, а у четвер – до +24. На такій позначці стовпчики термометрів застигнуть до самої неділі.

    Нагадаємо, що «бабиним» літом називають теплу та суху погоду восени, після холодів і дощів. Здавна цю пору поділяли на «молоде» та «старе бабине літо». Вважалося, що «молоде» починалося 28 серпня та тривало до 11 вересня. «Старе» ж приходило у другій половині вересня або на початку жовтня. Проте кожного року «бабине» літо припадає на різні дати.

    Нагадаємо, за прогнозом народного синоптика Леоніда Горбаня після 7 вересня в Україні потеплішає, в середині місяця прийдуть дощі, а потім знову буде тепло. Зовсім погода зіпсується в кінці місяця.

    До слова, літом столиця встановила 14 температурних рекордів

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    Теги: прогноз погоди столиця Наталка Діденко літо
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    «Бабине» літо прийшло: синоптики розповіли про погоду у Києві