Синоптики розповіли, якою сьогодні буде погода у Києві

Повітря в столиці максимально прогріється всього лише до +14°

Другий тиждень вересня у Києві розпочнеться з невеликого похолодання. Сьогодні повітря в столиці максимально прогріється всього лише до +14°. Про це свідчать дані погода УНІАН.

Протягом дня очікується хмарна погода з проясненнями, без опадів.

Вітер дутиме північно-західного напрямку, його швидкість складе 1,2-3,4 м/с.

Атмосферний тиск практично в нормі: 755- 757 міліметрів ртутного стовпа.

Так, за прогнозом народного синоптика Леоніда Горбаня після 7 вересня в Україні потеплішає, в середині місяця прийдуть дощі, а потім знову буде тепло. Зовсім погода зіпсується в кінці місяця.

До слова, літом столиця встановила 14 температурних рекордів. За даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського середньомісячна температура повітря у серпні склала +21,1°С, що на 0,7°С вище за кліматичну норму.

Найхолодніше у столиці було 27 серпня, коли мінімальна температура під ранок опустилась до +13,6°С, а найспекотніше – 17 серпня, коли максимальна температура після полудня піднялась до +33,4°С.