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    Синоптики розповіли, якою сьогодні буде погода у Києві

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    Скоро в Київ знову повернеться тепло - Синоптики розповіли, якою сьогодні буде погода у Києві
    Скоро в Київ знову повернеться тепло
    Фото: УНіАН

    Повітря в столиці максимально прогріється всього лише до +14°

    Другий тиждень вересня у Києві розпочнеться з невеликого похолодання. Сьогодні повітря в столиці максимально прогріється всього лише до +14°. Про це свідчать дані погода УНІАН.

    Протягом дня очікується хмарна погода з проясненнями, без опадів.

    Вітер дутиме північно-західного напрямку, його швидкість складе 1,2-3,4 м/с.

    Атмосферний тиск практично в нормі: 755-757 міліметрів ртутного стовпа.

    Так, за прогнозом народного синоптика Леоніда Горбаня після 7 вересня в Україні потеплішає, в середині місяця прийдуть дощі, а потім знову буде тепло. Зовсім погода зіпсується в кінці місяця.

    До слова, літом столиця встановила 14 температурних рекордів. За даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського середньомісячна температура повітря у серпні склала +21,1°С, що на 0,7°С вище за кліматичну норму.

    Найхолодніше у столиці було 27 серпня, коли мінімальна температура під ранок опустилась до +13,6°С, а найспекотніше – 17 серпня, коли максимальна температура після полудня піднялась до +33,4°С.

    Опадів у серпні на проспекті Науки 37 випало 65 мм, або 116% кліматичної норми.

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    Теги: прогноз погоди повітря вітер столиця
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    Синоптики розповіли, якою сьогодні буде погода у Києві