Синоптики попередили українців про заморозки

У східних та південно-східних областях на поверхні ґрунту прогнозують заморозки 0-3°

Разом з тим, у південних областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки

На початку наступного тижня в Україні очікуються заморозки на поверхні ґрунту.

Як повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, за даними Укргідрометцентру вночі 6-7 вересня в Україні, крім Закарпаття та південної частини, 8 вересня у східних та південно-східних областях на поверхні ґрунту заморозки 0-3°.

Разом з тим, 4-6 вересня в Одеській, Херсонській та Миколаївській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Раніше повідомлялося, що у суботу, 4 вересня, в Україні буде дещо прохолодно та у деяких регіонах дощитиме. У південній частині буде без опадів, температура вночі 9-14°С, вдень 20-25°С. На решті території місцями очікується невеликий дощ, температура вночі 7-12°С, вдень 13-18°С, на Закарпатті 17-22°С.

Вітер в країні переважно північно-західний, 5-10 м/с.

У Києві 4 вересня вночі та вранці місцями ітиме невеликий дощ, вдень без опадів.

Як на своїй сторінці у Facebook повідомила синоптикиня Наталія Діденко, Україну 4 вересня перетинатиме холодний атмосферний фронт циклону на ім'я Philipp.

Зазначимо, в Україні перші морози можуть вдарити вже в жовтні, а в листопаді передбачається сніг. Зима 2021-2022 повинна бути морозною і сніжною.

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