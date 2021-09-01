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    На столичній Троєщині затопило квартири після дощу (фото, відео)

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    В Деснянській РДА кажуть, що покрівлю ремонтували 3 місяці тому - На столичній Троєщині затопило квартири після дощу (фото, відео)
    В Деснянській РДА кажуть, що покрівлю ремонтували 3 місяці тому
    Фото: скріншот відео Київ.Newsroom

    У будинку вже давно не працює ліфт через постійні затоплення

    Через рясні зливи, які пройшли у Києві днями, в будинку на Маяковського 36/7 (Деснянський район) залило водою декілька квартир. Про це повідомляється в сюжеті «Київ. NewsRoom» телеканалу «Київ».

    Мешканці будинку скаржаться, що квартири їм заливає після кожного сильного дощу. А керуюча компанія та депутати районної ради, мовляв, на скарги не реагують.

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    На столичній Троєщині затопило квартири після дощу (фото, відео)
    На столичній Троєщині затопило квартири після дощу (фото, відео)
    На столичній Троєщині затопило квартири після дощу (фото, відео)
    На столичній Троєщині затопило квартири після дощу (фото, відео)
    На столичній Троєщині затопило квартири після дощу (фото, відео)

    Крім того, в будинку вже давно не працює ліфт – мешканці кажуть, що це також через постійні затоплення. Однак жодна заявка в керуючу компанію, за словами людей, не була опрацьована. Труба на даху, яка має відводити воду – майже повністю зруйнована.

    В керуючій компанії району спілкуватися з журналістами відмовилися – працівники позакривалися у своїх кабінетах.

    В Деснянській РДА на запит телеканалу «Київ» відповіли, що 3 місяці тому покрівлю начебто відремонтували, і з того часу на затікання води ніхто не скаржився. Однак, попри ремонт, квартири знову затопило після зливи.

    Нагадаємо, у Києві внаслідок зливи підтопило перший вестибюль станції метро «Героїв Дніпра». Через це станцію тимчасово закривали на вхід і вихід.

    До слова, центр Києва затопило через сильну грозу, яка вирувала у столиці 29 серпня. На річки також перетворилися вулиці на Виноградарі та у Голосіївському районі.

    Також через сильну зливу дорогу поблизу книжкового ринку «Петрівка» затопило. Колеса машин, які проїжджали, були повністю у воді.

    Раніше повідомлялося, що столицю та Київську область накрила чергова гроза. У небі над містом зависли епічні хмари, згодом уперіщив дощ та шквальний вітер.

    Теги: Київ вода ремонт потоп ліфт вітер дощ
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    На столичній Троєщині затопило квартири після дощу (фото, відео)