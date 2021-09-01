На столичній Троєщині затопило квартири після дощу (фото, відео)

В Деснянській РДА кажуть, що покрівлю ремонтували 3 місяці тому

У будинку вже давно не працює ліфт через постійні затоплення

Через рясні зливи, які пройшли у Києві днями, в будинку на Маяковського 36/7 (Деснянський район) залило водою декілька квартир. Про це повідомляється в сюжеті «Київ. NewsRoom» телеканалу «Київ».

Мешканці будинку скаржаться, що квартири їм заливає після кожного сильного дощу. А керуюча компанія та депутати районної ради, мовляв, на скарги не реагують.

Крім того, в будинку вже давно не працює ліфт – мешканці кажуть, що це також через постійні затоплення. Однак жодна заявка в керуючу компанію, за словами людей, не була опрацьована. Труба на даху, яка має відводити воду – майже повністю зруйнована.

В керуючій компанії району спілкуватися з журналістами відмовилися – працівники позакривалися у своїх кабінетах.

В Деснянській РДА на запит телеканалу «Київ» відповіли, що 3 місяці тому покрівлю начебто відремонтували, і з того часу на затікання води ніхто не скаржився. Однак, попри ремонт, квартири знову затопило після зливи.

Нагадаємо, у Києві внаслідок зливи підтопило перший вестибюль станції метро «Героїв Дніпра». Через це станцію тимчасово закривали на вхід і вихід.

До слова, центр Києва затопило через сильну грозу, яка вирувала у столиці 29 серпня. На річки також перетворилися вулиці на Виноградарі та у Голосіївському районі.

Також через сильну зливу дорогу поблизу книжкового ринку «Петрівка» затопило. Колеса машин, які проїжджали, були повністю у воді.

Раніше повідомлялося, що столицю та Київську область накрила чергова гроза. У небі над містом зависли епічні хмари, згодом уперіщив дощ та шквальний вітер.