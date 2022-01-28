Вакарчук презентував нову пісню та заговорив про кохання (відео)

Гурт «Океан Ельзи» випустив нову пісню

Сьогодні, рівно за місяць до початку весни, гурт Океан Ельзи презентував прем'єру нової пісні «Весна». Для гурту весна символізує «відродження, кохання, перемогу та оновлення».

«Мабуть, оскільки я народився і перший свій вдих зробив навесні – це на рівні підсвідомого. Для мене цей час – це щось неймовірне. Я живу заради весни, заради того, щоб знову відчути її, у прямому та переносному сенсі, як оновлення. Це дуже важливий момент мого життя щороку», – так автор пісні та лідер ОЄ Святослав Вакарчук пояснив, чому гурт присвятив уже багато пісень цієї пори року.

«Весна – це кохання. Тому я не міг тут не згадати французів Аполлінера, Рембо та Верлена. На мій погляд, їхнє ставлення до кохання еталонне у світовій поезії, бо так про кохання щемне, чесно, боляче, але при цьому до кінця, на розрив, мало хто писав», – додав Святослав.

Нагадаємо, Жан Беленюк став учасником фотопроєкту «Міст Дружби».