  1. Головна
  2. Країна
  3. Суспільство
рус
    Суспільство

    Вакарчук презентував нову пісню та заговорив про кохання (відео)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Гурт Океан Ельзи представив прем'єру нової пісні &laquo;Весна&raquo;&nbsp; - Вакарчук презентував нову пісню та заговорив про кохання (відео)

    Гурт Океан Ельзи представив прем'єру нової пісні «Весна» 

    фото з відкритих джерел

    Гурт «Океан Ельзи» випустив нову пісню

    Сьогодні, рівно за місяць до початку весни, гурт Океан Ельзи презентував прем'єру нової пісні «Весна». Для гурту весна символізує «відродження, кохання, перемогу та оновлення».

    «Мабуть, оскільки я народився і перший свій вдих зробив навесні – це на рівні підсвідомого. Для мене цей час – це щось неймовірне. Я живу заради весни, заради того, щоб знову відчути її, у прямому та переносному сенсі, як оновлення. Це дуже важливий момент мого життя щороку», – так автор пісні та лідер ОЄ Святослав Вакарчук пояснив, чому гурт присвятив уже багато пісень цієї пори року.

    «Весна – це кохання. Тому я не міг тут не згадати французів Аполлінера, Рембо та Верлена. На мій погляд, їхнє ставлення до кохання еталонне у світовій поезії, бо так про кохання щемне, чесно, боляче, але при цьому до кінця, на розрив, мало хто писав», – додав Святослав.

    Нагадаємо, Жан Беленюк став учасником фотопроєкту «Міст Дружби».

    Читайте також: ТОП-100 золотих хітів Незалежної України
    Теги: музика Святослав Вакарчук Океан Ельзи весна час пісня
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Вакарчук презентував нову пісню та заговорив про кохання (відео)