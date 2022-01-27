Меру Конотопа, який облив слугу Качуру водою, повідомили про підозру

Бійка в Конотопі між мером міста Семеніхіним і нардепом Качурою

Справу відкрили за частиною 1 ст. 296 «Хуліганство»

Слідчі вручили підозру Конотопському меру Артему Семеніхіну, який у серпні 2021 року облив водою на сесії міської ради народного депутата від «Слуга народу» Олександра Качуру. Про це повідомляє УНН.

«Конотопському меру Семеніхіну повідомили про підозру за ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу «Хуліганство», – підтвердила прессекретар Сумської обласної прокуратури Наталія Науменко.

За її словами, Семеніхіна підозрюють силовики у «облитті водою нардепа». Подробиць щодо перебігу слідства представник прокуратури не уточнила.

Йдеться про інцидент, що стався 5 серпня 2021 року. Під час візиту до рідного міста нардеп Олександр Качура відвідав засідання сесії міської ради. Там «слуга народу» порушив питання про Конотопські проблеми, пов'язані з водопровідною водою.

Нагадаємо, Народний депутат Олександр Качура брав участь у засіданні сесії Конотопської ОТГ, під час якої мер Конотопа Артем Семініхін та його охорона спровокували бійку.

Під час засідання нардеп порушив питання проблем міста, зокрема поганої якості водопровідної води, яку не можна пити або використовувати для приготування їжі. Він продемонстрував зразок цієї води у пляшці, яку йому передали мешканці міста, та попросив мера Артема Семініхіна перевірити її якість.

Замість відповіді мер спробував облити депутата водою, до штовханини долучилася охорона Семініхіна та просто у залі сталася бійка.

«Замість конструктиву ви руйнуєте це місто, руйнуєте довіру до місцевої влади», – звернувся до мера Качура.

У партії «Слуга народу» вже заявили, що за фактом нападу на нардепа порушили кримінальну справу за перешкоджання його діяльності. Там кажуть, що бійку спровокував міський голова разом із своєю охороною.

Водночас, у поліції Сумщини УП повідомили, що справу відкрили за частиною 1 ст. 296 «Хуліганство». Дані щодо цього внесли до єдиної бази досудових розслідувань. Окрім того розслідується справа про перешкоджання його діяльності як нардепа.