Жан Беленюк взяв участь у зйомках культурного проєкту (відео)

Беленюк підтримав міжнародний проєкт вінницького фотографа

Олімпійський чемпіон Токіо-2020 Жан Беленюк став учасником фотопроєкту «Міст Дружби». Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook автор проєкту, відомий вінницький фотограф, Костянтин Ревуцький.

Для зйомки спортсмен приміряв рокенрольний сміливий образ. Однією зі світлин поділився фотограф.

Для зйомки спортсмен змінив звичний образ

Своїм проєктом вінницький художник, за його словами, намагається продемонструвати щирі помисли та заклик до мирного об’єднання з іншими країнами. В першу чергу проєкт покликаний створити позитивний імідж України на міжнародній культурній арені. А ще налагодити зв’язки для обміну досвідом та знаннями у різних галузях.

Міжнародний проєкт був започаткований у 2019 році.

«Головними героями нашого проєкту є і політики, і спортсмени, актори», – розповідає Костянтин Ревуцький.

Взяти участь у проєкті вже встигли такі відомі українці, як Тарас Тополя, Ольга Сумська, Анна Трінчер, YARMAK, Ірина Мерлені, Влада Литовченко, Василь Бондарчук.

Як повідомлялося раніше, Жан Беленюк серед інших відомих особистостей знявся у новорічному привітанні Зеленського.

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