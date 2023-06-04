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«Вбивають» дружин: до яких хитрощів вдаються чоловіки, щоб виїхати за кордон

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
«Вбивають» дружин: до яких хитрощів вдаються чоловіки, щоб виїхати за кордон
Щодня прикордонники затримують на спробах незаконно перетнути кордон близько 20 осіб
фото з відкритих джерел

З фальшивим документом про смерть дружини чоловіки намагаються перетнути кордон як батьки-одинаки

В Україні військовозобов’язані чоловіки, котрим під час воєнного стану заборонено виїздити за кордон, вдаються до порушення законодавства. Бажання покинути країну настільки велике, що вони ладні підробити свідоцтво про смерть власної дружини. Про це розповів речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в ефірі національного телемарафону.

З фальшивим документом про смерть дружини чоловіки намагаються перетнути кордон як батьки-одинаки. 

За словами Демченка, прикордонники затримують на спробах незаконно перетнути кордон близько двох десятків осіб щодня.

«Чоловіки підробляють свідоцтво про смерть дружини, оскільки батькам-одинакам дозволено перетинати кордон», – пояснив Демченко.

Фіксуються випадки підроблення документів про дітей – чоловіки показують на кордоні свідоцтво, начебто вони мають трьох неповнолітніх діточок. Чоловіки також демонструють фальшиві документи з Територіальних центрів комплектування й соцпідтримки, які засвідчують їхню «непридатність» до військової служби.

Таких осіб, фактично ухилянтів від мобілізації, затримують безпосередньо на пунктах пропуску та за їхніми межами.

«Близько 120-150 осіб щоденно отримують відмову в перетині кордону, оскільки не відповідають умовам перетину», – додав речник ДПСУ.

Які категорії чоловіків можуть перетинати кордон 2023 року

Зняття з обліку за станом здоров’я

Залишити територію України можуть чоловіки, які зняті з військового обліку за станом здоров’я. Підставою для цього буде оформлена інвалідність або рішення медичної комісії про непридатність до військової служби.

Троє та більше неповнолітніх дітей

Чоловіки, які піклуються про трьох і більше дітей віком до 18 років, теж можуть виїжджати за кордон. При цьому не грає ролі, чи діти від одного шлюбу, чи від різних жінок.

Тимчасово непридатні

На підставі довідки про інвалідність або висновку військово-лікарської комісії можна отримати статус тимчасової непридатності до військової служби строком до шести місяців.  Таким громадянам виїзд за межі України дозволено, однак перед тим варто обов’язково зібрати усі необхідні документи, які підтверджують статус. 

Супровід

Чоловіки можуть виїхати за межі України, якщо вони супроводжують особу з інвалідністю І чи II групи, а також якщо їдуть доглядати за хворими батьками, дружиною чи дітьми.

Військові

Військовослужбовці теж мають право перетинати кордон, та лише у кількох випадках: 

  • Якщо військовий поранений і потребує лікування чи реабілітації за кордоном.
  • Для цього потрібне направлення на лікування за кордон та лист від МОЗ про те, що іноземна установа охорони здоров’я приймає українця на лікування.

Водії та волонтери

Кордон можуть перетинати водії компаній, які мають ліцензію на міжнародні перевезення вантажів. Інформація про них обов’язково має бути внесена до інформаційної системи Укртрансбезпеки.

Також виїжджати за кордон можуть водії-волонтери, які перевозять вантажі для ЗСУ, медичні вантажі чи гуманітарну допомогу.

Працівники залізниці та моряки

Працівникам залізничного транспорту, а також морякам, які працюють на міжнародних рейсах, дозволено залишати територію України.

Перетинати кордон можуть моряки, які працюють на морських суднах, судах внутрішнього плавання або підготовку на судах. Щоб виїхати за кордон, цій категорії чоловіків потрібно показати такі документи:

  • трудовий договір;
  • лист судновласника чи оператора про намір укласти контракт;
  • наявність постійного місця проживання за кордоном.

Виїхати за кордон можуть чоловіки, які постійно проживають в іншій країні та мають відповідні позначки в паспорті.

Нагадаємо, що від січня 2023 року виїхати за кордон не зможуть посадовці, чиновники, представники місцевої влади, народні депутати, прокурори тощо. Відповідне рішення ухвалила РНБО. Підставою для виїзду за кордон для таких осіб може бути виключно службове відрядження.

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Теги: прикордонники документи кордон Андрій Демченко

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