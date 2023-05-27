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Як збив нацгвардійця – не пам’ятає, звідки пляшка в машині – не знає: суддя Тандир розповів про аварію

Надія Карбунар
glavcom.ua
Як збив нацгвардійця – не пам’ятає, звідки пляшка в машині – не знає: суддя Тандир розповів про аварію
Перші хвилини після смертельної ДТП у Києві за участі судді
фото: скріншот із відео

Тандир додав, що не заперечує свою причетність до трагедії та готовий понести відповідальність, якщо його провину доведуть

Суддя Макарівського районного суду Олексій Тандир, який у ніч проти 26 травня збив своєю автівкою на смерть 23-річного нацгвардійця, стверджує, що не перебував в стані алкогольного сп'яніння та не вживав напередодні. Проте як збив нацгвардійця пояснити не може, бо й досі перебуває у шоковому стані. Про це він сказав на судовому засіданні у суботу, 27 травня.

А про пляшку, яку виявили в його авто, Тандир каже, що йому достеменно невідомо, звідки вона узялася.

«Я не знаю про цю пляшку, я побачив лише на фотографії. Скоріше за все, вона в машині лежала ще до того. Тому що … я ж не міг їхати і вживати. Може, вона просто під сидінням лежала. З попереднього разу, може, вона залишилась», – невпевнено каже суддя на засіданні.

Тандир додав, що не заперечує свою причетність до трагедії та готовий понести відповідальність, якщо його провину доведуть.

Під час засідання сторона захисту повідомила, що від надання біологічних зразків суддя не відмовлявся, як повідомляли в ДБР. Натомість прокурор уточнив, що добровільно Тандир надав лише частину аналізів. Результатів дослідження зразків немає досі.

Раніше Вища рада правосуддя надала згоду на утримання під вартою судді Олексія Тандира. 

Нагадаємо, у ніч на 26 травня голова Макарівського районного суду Київської області збив на смерть нацгвардійця на блокпосту в столиці.

«Конуси, «їжаки»... Така процедура... Коли він повертався на своє місце у нього влетів «Лексус». Влетів настільки швидко, що ніхто не встиг зреагувати. Вийшов суддя, потім дізналися, що він суддя, коли подивилися документи. Подивися суддя і сказав: «Аби був живий». Коли почув, що мертвий, сказав, що за кермом не сидів, що був водій, він втік у кущі», – зазначили у Нацгвардії.

Загиблий – солдат строкової служби. У нього залишилося троє дітей. Батько у Бахмуті. Брат теж на фронті. Жінка з дітьми за кордоном.

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Теги: трагедія алкоголь смерть прокурор документи водій суддя правосуддя жінка солдат батько

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