Представники ТЦК застосували силу до ухилянта: Міноборони пояснило

Затриманий раніше отримував бойову повістку, тому підпадає під категорію ухилянта.

У Миколаєві ухилянт тікав і бився з представниками військомату, які намагался вручити йому повістку. Але представники ТЦК його зловили і скрутили. Відповідне відео вмить розлетілося мережею. Міністество оборони прокоментуало інцидент. Мережі з'явилося відповідне відео. Позицію військових озвучила речниця пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюку коментарі ТСН.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Вона заявляє, що це – лише уривок відео, з якого може скластися хибне враження щодо того, що відбувається, це – компрометація представників центру комплектування.

«Відео вирізане автором так, щоб скомпроментувати представників ТЦК. Насправді ситуація розвивалась іншим чином: представники групи з оповіщення населення працювали в одному з районів Миколаєва, зустріли чоловіка, запитали у нього про те, чи він виконав свої зобов'язання як військовозобов'язаний, запропонували йому показати документи. Він почав від них утікати. Вони намагались перегородити йому дорогу, щоб він продовжив з ними розмову. Цей чоловік почав їх бити. Вдарив одного, потім іншого. Вдарив у живіт та в обличчя. Ці факти зафіксовані, була викликана поліція. В результаті чоловік був затриманий. Ми зараз готуємо повідомлення про це, наша позиція буде оприлюднена на сторінці Миколаївського обласного ТЦК», – повідомила нам Гуменюк.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Речниця додала, що, за попередньою інформацією, затриманий раніше отримував бойову повістку, тому підпадає під категорію ухилянта. «З ним будуть проведені відповідні дії», – резюмувала Гуменюк.

Нагадаємо, триває 443-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – відбито 44 атаки ворога. Найзапекліші бої тривають за міста Бахмут та Мар’їнка.