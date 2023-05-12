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Представники ТЦК застосували силу до ухилянта: Міноборони пояснило

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Представники ТЦК застосували силу до ухилянта: Міноборони пояснило
фото скріншот відео

Затриманий раніше отримував бойову повістку, тому підпадає під категорію ухилянта.

У Миколаєві ухилянт тікав і бився з представниками військомату, які намагался вручити йому повістку. Але представники ТЦК його зловили і скрутили. Відповідне відео вмить розлетілося мережею. Міністество оборони прокоментуало інцидент.  Мережі з'явилося відповідне відео. Позицію військових  озвучила речниця пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюку коментарі ТСН.

Вона заявляє, що це – лише уривок відео, з якого може скластися хибне враження щодо того, що відбувається, це – компрометація представників центру комплектування.

«Відео вирізане автором так, щоб скомпроментувати представників ТЦК. Насправді ситуація розвивалась іншим чином: представники групи з оповіщення населення працювали в одному з районів Миколаєва, зустріли чоловіка, запитали у нього про те, чи він виконав свої зобов'язання як військовозобов'язаний, запропонували йому показати документи. Він почав від них утікати. Вони намагались перегородити йому дорогу, щоб він продовжив з ними розмову. Цей чоловік почав їх бити. Вдарив одного, потім іншого. Вдарив у живіт та в обличчя. Ці факти зафіксовані, була викликана поліція. В результаті чоловік був затриманий. Ми зараз готуємо повідомлення про це, наша позиція буде оприлюднена на сторінці Миколаївського обласного ТЦК», – повідомила нам Гуменюк.

Речниця додала, що, за попередньою інформацією, затриманий раніше отримував бойову повістку, тому підпадає під категорію ухилянта. «З ним будуть проведені відповідні дії», – резюмувала Гуменюк.

Нагадаємо, триває 443-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – відбито 44 атаки ворога. Найзапекліші бої тривають за міста Бахмут та Мар’їнка. 

Теги: відео населення чоловік поліція документи Миколаїв військомат Міноборони

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