Хто з посадовців не зможе виїхати за кордон

На сайті президента України оприлюднено Указ щодо перетину кордону чиновниками в умовах воєнного стану

Вітчизняні посадовці матимуть можливість виїзду за межі України виключно у службові відрядження. Про це йдеться в Указі президента №27/2023 «Про деякі питання щодо перетину державного кордону України в умовах воєнного стану», який з’явився на офіційному сайті голови держави у понеділок, 23 січня.

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Обмеження стосуються

членів Кабміну та їх заступників;

керівників центральних органів виконавчої влади та їх заступників;

керівника Офісу президента та його заступників, керівників інших допоміжних органів і служб, утворених президентом України, та їх заступників;

голови Служби безпеки України та його заступників;

голів та членів Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, Рахункової палати, Центральної виборчої комісії, інших державних колегіальних органів;

секретаря Ради національної безпеки і оборони України та його заступників;

народних депутатів України;

уповноваженого Верховної Ради України та його представників;

голови Національного банку України та його заступників;

постійного представника президента України в Автономній Республіці Крим та його заступників;

голів місцевих державних адміністрацій та їх заступників;

суддів Конституційного Суду України, суддів, прокурорів;

керівників інших державних органів та їх заступників, а також керівників структурних підрозділів державних органів;

працівників, заброньованих на період мобілізації та на воєнний час за органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування.

Указ набирає чинності з дня його опублікування та вводить у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України (РНБО). Втім, безпосередньо рішення РНБО передбачає для Кабміну п’ятиденний строк для внесення відповідних змін до Правил перетинання державного кордону.

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Документом Службі безпеки України доручається вжити заходів щодо перевірки законності рішень Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України, а також військових адміністрацій про виїзд громадян України, а також законності та обґрунтованості внесення відповідних відомостей до інформаційної системи "Шлях".

Як повідомлялося раніше, у своєму вечірньому зверненні президент України Володимир Зеленський наголосив на неприпустимості закордонного відпочинку посадовців під час війни. «Хочуть відпочивати зараз – будуть відпочивати поза межами державної служби. За кордон їздити на відпочинок чи з якоюсь іншою недержавною метою посадовцям більше не вдасться», - заявив голова держави.