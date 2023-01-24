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Хто з посадовців не зможе виїхати за кордон

glavcom.ua
Хто з посадовців не зможе виїхати за кордон
До Правил перетинання державного кордону внесуть зміни
фото mvs.gov.ua

На сайті президента України оприлюднено Указ щодо перетину кордону чиновниками в умовах воєнного стану

Вітчизняні посадовці матимуть можливість виїзду за межі України виключно у службові відрядження. Про це йдеться в Указі президента №27/2023 «Про деякі питання щодо перетину державного кордону України в умовах воєнного стану», який з’явився на офіційному сайті голови держави у понеділок, 23 січня.

Обмеження стосуються

  • членів Кабміну та їх заступників;
  • керівників центральних органів виконавчої влади та їх заступників;
  • керівника Офісу президента та його заступників, керівників інших допоміжних органів і служб, утворених президентом України, та їх заступників;
  • голови Служби безпеки України та його заступників;
  • голів та членів Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, Рахункової палати, Центральної виборчої комісії, інших державних колегіальних органів;
  • секретаря Ради національної безпеки і оборони України та його заступників;
  • народних депутатів України;
  • уповноваженого Верховної Ради України та його представників;
  • голови Національного банку України та його заступників;
  • постійного представника президента України в Автономній Республіці Крим та його заступників;
  • голів місцевих державних адміністрацій та їх заступників;
  • суддів Конституційного Суду України, суддів, прокурорів;
  • керівників інших державних органів та їх заступників, а також керівників структурних підрозділів державних органів;
  • працівників, заброньованих на період мобілізації та на воєнний час за органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування.

Указ набирає чинності з дня його опублікування та вводить у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України (РНБО). Втім, безпосередньо рішення РНБО передбачає для Кабміну п’ятиденний строк для внесення відповідних змін до Правил перетинання державного кордону.

Документом Службі безпеки України доручається вжити заходів щодо перевірки законності рішень Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України, а також військових адміністрацій про виїзд громадян України, а також законності та обґрунтованості внесення відповідних відомостей до інформаційної системи "Шлях".

Як повідомлялося раніше, у своєму вечірньому зверненні президент України Володимир Зеленський наголосив на неприпустимості закордонного відпочинку посадовців під час війни. «Хочуть відпочивати зараз – будуть відпочивати поза межами державної служби. За кордон їздити на відпочинок чи з якоюсь іншою недержавною метою посадовцям більше не вдасться», - заявив голова держави.

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