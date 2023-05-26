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Олег Постернак Керівник Центру политичної розвідки, політтехнолог

Чоловіки-втікачі. Чи має держава їх покарати

glavcom.ua
З початку повномасштабного вторгнення чоловікам заборонено перетинати кордон
фото з відкритих джерел

Проблема має соціальний, моральний та політичний бік

Готується законопроєкт про покарання чоловіків, які незаконно покинули країну під час війни. Це заява міністра внутрішніх справ Ігоря Клименко.

«Після закінчення війни держава зробить все для того, щоб кожному громадянину нагадати, що він робив під час війни. Маю на увазі тих, хто нелегально перейшов кордон».

Проблема насправді має соціальний, моральний та політичний бік. І є наслідком розмежування, яке зараз кристалізується в українському суспільстві.

Ну, по-перше, Клименко потрібен був яскравий публічний кейс позиціонування, він його, власне, і отримав. Чоловіки-втікачі – одна з дратівливих категорій, що викликає свідому неповагу у значної частини співвітчизників. І, до речі, абсолютитно справедливо.

По-друге, дана заява призведе до того, що значна частина чоловіків-втікачів – це бізнесмени, представники творчих професій, заробітчани – попросту будуть намагатись назавжди «окопатись» закордоном. Тобто країна втратить якусь частину трудових ресурсів та соціальний капітал.

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Джерело
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Теги: Україна чоловік кордон

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Олег Постернак

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