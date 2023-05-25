П'ять мобільних комплексів «Паспортного сервісу» розпочали свою роботу в Мадриді

У тестовому режимі розпочинають роботу п'ять мобільних комплексів «Паспортного сервісу» у Мадриді

«Паспортний сервіс» дасть змогу українцям пришвидшити отримання фінансової та гуманітарної допомоги

Відсьогодні у тестовому режимі розпочинають роботу п'ять мобільних комплексів «Паспортного сервісу» у Мадриді, що дозволить українцям зручно та швидко оформлювати чи відновлювати необхідні документи. Про це повідомила голова Державної міграційної служби Наталія Науменко.

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За словами очільниці міграційної служби, «Паспортний сервіс» дасть змогу пришвидшити отримання фінансової, гуманітарної допомоги, вступати у навчальні заклади та безперешкодно перетинати кордони інших країн.

Комплекси розташовані за адресою: C. del Alto del Retiro, 28031 Madrid, Іспанія.

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Графік роботи центру: понеділок-субота, з 9:00 до 18:00.

Зазначимо, на період тестування систем у Мадриді відвідувачі обслуговуються за принципом «живої черги».

Наразі у Мадриді можна отримати такі послуги:

• оформлення ID-картки чи закордонного паспорта (у тому числі замість втраченого або викраденого);

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• обмін ID-картки чи закордонного паспорта (у зв’язку з закінченням строку дії, зміною інформації, непридатністю до використання);

• обмін паспорта зразка 1994 року на ID-картку (за бажанням чи у разі непридатності);

• одночасне оформлення закордонного паспорта та ID-картки.

Зокрема, послуга з обміну посвідчення водія буде впроваджена дещо пізніше.

Нагадаємо, Іспанія під час майбутнього головування в Раді Європейського Союзу цього року зосередить головний фокус уваги на забезпеченні постійної підтримки України в умовах агресії РФ проти неї.

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До слова, в іспанській Валенсії пропагандиста Анатолія Шарія, якого в Україні підозрюють у державній зраді, помітили у пересувному пункті українського паспортного сервісу.