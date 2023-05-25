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П'ять мобільних комплексів «Паспортного сервісу» розпочали свою роботу в Мадриді

Ростислав Вонс
glavcom.ua
П'ять мобільних комплексів «Паспортного сервісу» розпочали свою роботу в Мадриді
У тестовому режимі розпочинають роботу п'ять мобільних комплексів «Паспортного сервісу» у Мадриді
фото з відкритих джерел

«Паспортний сервіс» дасть змогу українцям пришвидшити отримання фінансової та гуманітарної допомоги

Відсьогодні у тестовому режимі розпочинають роботу п'ять мобільних комплексів «Паспортного сервісу» у Мадриді, що дозволить українцям зручно та швидко оформлювати чи відновлювати необхідні документи. Про це повідомила голова Державної міграційної служби Наталія Науменко.

За словами очільниці міграційної служби, «Паспортний сервіс» дасть змогу пришвидшити отримання фінансової, гуманітарної допомоги, вступати у навчальні заклади та безперешкодно перетинати кордони інших країн.

Комплекси розташовані за адресою: C. del Alto del Retiro, 28031 Madrid, Іспанія.

Графік роботи центру: понеділок-субота, з 9:00 до 18:00.

Зазначимо, на період тестування систем у Мадриді відвідувачі обслуговуються за принципом «живої черги».

Наразі у Мадриді можна отримати такі послуги:

• оформлення ID-картки чи закордонного паспорта (у тому числі замість втраченого або викраденого);

• обмін ID-картки чи закордонного паспорта (у зв’язку з закінченням строку дії, зміною інформації, непридатністю до використання);

• обмін паспорта зразка 1994 року на ID-картку (за бажанням чи у разі непридатності);

• одночасне оформлення закордонного паспорта та ID-картки.

Зокрема, послуга з обміну посвідчення водія буде впроваджена дещо пізніше.

Нагадаємо, Іспанія під час майбутнього головування в Раді Європейського Союзу цього року зосередить головний фокус уваги на забезпеченні постійної підтримки України в умовах агресії РФ проти неї.

До слова, в іспанській Валенсії пропагандиста Анатолія Шарія, якого в Україні підозрюють у державній зраді, помітили у пересувному пункті українського паспортного сервісу.

Теги: Мадрид документи Державна міграційна служба

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