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Верховний суд дав тлумачення, чи є символіка дивізії СС «Галичина» нацистською

Віталій Тараненко
glavcom.ua
Верховний суд дав тлумачення, чи є символіка дивізії СС «Галичина» нацистською
Постанова Верховного суду набирає законної сили з дати її прийняття, є остаточною та не може бути оскаржена
фото з відкритих джерел

Розгляд справи тривав з 2017 року

Верховний суд поставив крапку у розгляді позову голови видавництва «Сакцент Плюс» Наталі Мясникової до Українського інституту національної пам’яті. Про це повідомляє «Главком» з посилання на постанову від 28 листопада.

У вересні 2017 року заявниця пішла до Окружного адміністративного суду Києва. Вона оскаржувала відповідь уже колишнього керівника Українського інституту національної пам’яті Володимира В’ятровича, надану на запит журналіста інтернет-виданню «Страна.ua», яке нині під санкціями України. Зокрема, В’ятрович зазначив, що символіка 14 гренадерської дивізії військ СС «Галичина» (1-ї Української дивізії УНА») не підпадає під дію закону про заборону пропаганди комунізму та нацизму.

На думку позивачки, тодішній голова Українського інституту національної пам'яті перевищив повноваження під час надання такого тлумачення. Вона зазначила: вироком Міжнародного суду визнано злочинною всю організацію СС, яка входила до складу Націонал-соціалістичної робітничої партії Німеччини, разом із всіма її підрозділами. Мовляв, викривлення історичних фактів стосовно дивізії СС «Галичина» порушує інтереси позивачки як громадянки України і члена суспільства.

У травні 2020 року столичний адмінсуд частково задовольнив позов Мясникової. Федіда вважала, що Український інститут національної пам’яті як центральний орган виконавчої влади, висловлюючи свою позицію в листі «Страна.ua», звузив поняття символіки Націонал-соціалістичної робітничої партії Німеччини. Звідси символіка дивізії СС «Галичина» підпадає під заборону в Україні.

Шостий апеляційний адміністративний суд скасував рішення суду першої інстанції. І пояснив: позивачка не має жодних зв’язків, які склалися між Українським інститутом національної пам’яті та інтернет-виданням «Страна.ua» після відповіді на запит. Більше того, Наталя Мясникова не довела, що відповідь В’ятровича зачіпає саме її інтереси.

Також апеляція наголосила, що «Страна.ua» поставила питання Українському інституту національної пам’яті: «Чи підпадає символіка дивізії СС «Галичина» під дію закону «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки». Водночас не запитувалося ані про будь-яку атрибутику, ані про використання атрибутики чи військові присяги на користь будь-кого. Відповідно, переконаний апеляційний суд, В’ятрович відповідав на конкретне запитання. Натоміть Окружний адміністративний суд Києва фактично перебрав на себе повноваження спеціалізованих наукових (дослідних) інститутів, на які покладаються повноваження щодо експертної діяльності.

Верховний суд теж погодився з висновками апеляції. Він наголосив, що відповідь Українського інституту національної пам’яті на запит журналіста щодо символіки дивізії СС «Галичина», не є юридично значимим для позивачки. Адже не мають безпосереднього впливу на її права та інтереси. При цьому, доводи позивачки про порушення її прав та інтересів як громадянки України і члена суспільства є абстрактними та не містять обґрунтування на підтвердження негативного впливу.

Додамо, що постанова Верховного суду набирає законної сили з дати її прийняття, є остаточною та не може бути оскаржена.

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Теги: суд Український інститут національної пам'яті Володимир В'ятрович

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