Ветеран Шепетін пояснив, чому йде в Бюро економічної безпеки

Шепетін має 15-річний досвід боротьби з корупцією в СБУ та інших державних структурах

Полковник СБУ, екскомандир батальйону ТрО та учасник битви за Бахмут Ігор Шепетін став одним із фіналістів конкурсу на посаду директора Бюро економічної безпеки України. Нещодавно ветеран пояснив, чому вирішив взяти участь в конкурсі.

Після важких боїв на Донбасі, де він отримав поранення і продовжив службу після реабілітації, офіцер переконаний: головна цінність – не посада, а відповідальність.

«Фронт дуже яскраво продемонстрував мені, наскільки економіка важлива, наскільки нормальна робота бізнесу важлива для безпеки держави. Це елементарно: не буде коштів – не буде ні нормального озброєння, ні медикаментів, ні зарплат військовим. Тому коли повернувся, вирішив, що тут, у тилу, триває боротьба за адекватні правила гри для економіки, і я хочу її продовжувати вже у БЕБ», – ділиться Ігор своєю мотивацією.

Шепетін має 15-річний досвід боротьби з корупцією в СБУ та інших державних структурах. Військовий декларує мету перетворити БЕБ на аналітичний і прозорий орган, що працює на підтримку доброчесного бізнесу та розслідує системні економічні злочини, а не «полює на статистику».

Результати конкурсу очікуються до кінця червня. Шепетін наголошує: у разі перемоги планує залучити до перезапуску БЕБ бізнес-асоціації, ветеранську спільноту та громадськість, аби перетворити Бюро на «розумну службу» – без репресій, але з чіткими ударами по корупції.