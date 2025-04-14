Інструктора Яворівського полігону викрито на співпраці з росіянами

Зрадник готував теракти проти командирів Збройних сил України

Військова контррозвідка Служби безпеки затримала на Львівщині російського агента, який одночасно працював на ФСБ та Головне розвідувальне управління. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ.

Зазначається, що ворожим поплічником виявився інструктор Яворівського полігону. Його завдання полягало у підготовці терактів проти командирів ЗСУ, які разом зі своїми підрозділами проходили бойову підготовку в місцевому навчальному центрі Сил оборони.

Ворожим поплічником виявився інструктор Яворівського полігону

Згідно з матеріалами справи, агент отримав від куратора дозвіл на вибір способу ліквідації українських військових.

«Так, за одним із «сценаріїв» зрадник мав виготовити саморобний вибуховий пристрій (СВП), а потім приховано закласти його в штабі або навчальному корпусі. Також агент розробляв варіант використання «втемну» свого колеги, який мав занести замасковану вибухівку на тренувальну локацію командирів, – йдеться в повідомленні.

Ще одним способом убивства був ракетний удар РФ за координатами актуального зосередження українських захисників на полігоні.

Крім того, російський агент збирав інформацію про кількість та специфіку підрозділів, які тренуються на Яворівському полігоні. При обшуках у затриманого вилучено три телефони із сім-картами, які він використовував, щоб приховати контакти з окупантами.

Листування російського агента з куратором фото: ssu.gov.ua/СБУ

Слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, 13 березня 2022 року російські війська завдали ракетного удару по Яворівщині Львівської області. Внаслідок обстрілу тоді загинули понад 50 військовослужбовців та ще 150 військових отримали поранення. У коригуванні удару звинувачують колишнього КДБіста Олександра Косторного.

Як засвідчує обвинувачення, ще на початку березня 2022 року в месенджері Telegram 72-річний колишній агент КДБ Косторний надіслав двом представникам РФ карту Яворівський полігону, розкривши таким чином, де саме розташовані військовослужбовці і техніка ЗСУ.

До слова, Тернопільський апеляційний суд відхилив апеляційні скарги коригувальника вогню по Яворівському полігону Олександра Косторного та його захисника.