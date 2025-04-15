СБУ затримує завербованих паліїв і підривників десятками. Для росіян вони сміття – експерт

Більшість терактів і підпалів в Україні СБУ вдається попереджати ще на стадії їх підготовки

Служба Безпеки України десятками затримує завербованих росіянами паліїв та підривників. На думку політолога Олексія Голобуцького, така робота на випередження дозволяє вчасно нейтралізовувати плани ворога.

Експерт вважає, що ключова мета Росії – розхитати ситуацію в середині України.

«Відкриваю звіти СБУ за минулий тиждень. В один з днів повідомляється про затримання 13 (!) підпалювачів. На щастя більшість терактів і підпалів СБУ вдається попереджати ще на стадії їх підготовки», – пише Голобуцький.

«СБУ підтверджує, що є ефективною спецслужбою воюючої країни. Служба не тільки воює на фронті з окупантами, але і ефективно знешкоджує внутрішніх ворогів. Контррозвідка – пріоритетний напрям для СБУ Малюка. І, треба визнати, Служба працює як годинник, демонструючи швидкі і якісні результати роботи, які важливі для всіх сил оборони», – вважає експерт.

Політолог акцентує, що у ФСБ до подібних «агентів за гроші» ставляться як до бруду.

«Їх віддалено підривають або використовують «в темну». Однак це не зменшує небезпеку від дій подібних «шукачів довгого рубля». При цьому завербований росіянами має дві перспективи – або підірватись, або сісти за грати на тривалий термін. Єдиний шанс уникнути такої долі – вчасно звернутись до СБУ, зокрема через чат-бот Служби. Сюди вже надійшли тисячі повідомлень, які дозволили уникнути багатьом злочинам», – резюмує Голобуцький.

Раніше стало відомо, що СБУ затримала у Харкові «крота» ФСБ, який наводив російські дрони по одній з найбільших ТЕЦ України.