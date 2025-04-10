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Китайські полонені на допиті СБУ розповіли, як потрапили на війну

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Китайські полонені на допиті СБУ розповіли, як потрапили на війну
Полонені не мають бойових поранень, але отримують медичну допомогу згідно з положеннями Женевської конвенції
Фото: Служба безпеки України

Один із полонених приїхав до Росії в грудні 2024 року нібито з туристичною метою, а потім вже сам подав заявку на контракту службу

Служба безпеки України провела перші допити громадян Китайської Народної Республіки, яких було взято у полон Силами оборони на Донеччині. Обидва військовополонені розповідають слідчим, як опинилися на війні проти України та які функції виконували у складі збройних сил Росії. Про це повідомляє «Главком».

Одно громадянина Китаю захопили бійці 2-го механізованого батальйону 157-ї окремої механізованої бригади поблизу Тарасівки, іншого – військовослужбовці 1-го механізованого батальйону 81-ї окремої аеромобільної бригади неподалік Білогорівки.

Обидва іноземці не мають бойових поранень, але отримують медичну допомогу згідно з положеннями Женевської конвенції. Для проведення слідчих дій їх доправили до Києва, де полонені утримуються в умовах, які відповідають міжнародному праву. Допити проводяться за участю перекладачів.

За словами військовополонених, у полон вони потрапили вже під час свого першого бойового завдання.

Один із затриманих – громадянин Китаю 1991 року народження. До вербування був безробітним. Його, за даними слідства, завербував представник Росії на території КНР. У лютому 2025 року він прибув до Москви та підписав контракт.

Другий полонений, 1998 року народження, приїхав до Росії в грудні 2024 року нібито з туристичною метою. Згодом, уже на території РФ, побачив в інтернеті оголошення про набір до війська із обіцянкою виплат у розмірі 2 млн рублів. Після цього він подав заявку на контрактну службу.

Китайські полонені на допиті СБУ розповіли, як потрапили на війну фото 1
фото: Служба безпеки України

СБУ наразі перевіряє свідчення полонених та проводить слідчі дії, щоб встановити всі обставини участі громадян Китаю у війні проти України на боці Росії.

Слідство здійснюється під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора за статтею 438 Кримінального кодексу України – «Порушення законів та звичаїв війни».

Нагадаємо, 8 квітня президент Володимир Зеленський повідомив, що українські військові на Донеччині взяли в полон двох громадян Китаю, які воювали в складі російської армії. Зеленський доручив міністру закордонних справ негайно звʼязатися з Пекіном і зʼясувати, як Китай збирається на це реагувати.

Відомо, що двох громадян Китайської Народної Республіки на Донеччині взяли в полон воїни 81 окремої аеромобільної Слобожанської бригади ДШВ та 157-ї окремої механізованої бригади.

Наразі Міністерство закордонних справ Китаю перевіряє інформацію про захоплення українськими воїнами в полон громадян КНР. Як зазначає відомство, Китай завжди просив своїх громадян триматися якомога далі від зон збройного конфлікту і не брати в них участь. Пекін наполягає, що заяви Києва про збільшення кількості китайців, які воюють у війні, є «безпідставними».

Теги: СБУ Китай полон

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