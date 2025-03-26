Гроші з бюджету столиці течуть не туди? Глава КМВА закликав БЕБ активніше взятися за Кличка

Голова КМВА: Міські посадовці не дуже серйозно сприймають «Прозорість і підзвітність» як інструмент, а дарма

За 2024 рік моніторинг зі сторони Бюро економічної безпеки виявив можливі порушення у понад 100 процедурах публічних закупівель у Києві на загальну суму понад 8 млрд грн. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву начальника Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка.

За його словами, посадовці КМДА відреагували на рекомендації Бюро економічної безпеки лише у 19% випадків, а вже цього року виявлено чотири порушення на понад 1 млрд грн.

«Зараз БЕБ вже звертається до Київської міської військової адміністрації – після того, як перестали отримувати будь-які відповіді від влади міста. І це лише по одній закупівлі, на майже 600 млн грн платників податків», – написав Ткаченко.

За словами голови КМВА, кошти могли бути направлені непрозоро на реконструкцію дамб мулових полів Бортницької станції аерації. Взагалі, вважає Ткаченко, щорічні вливання сотень мільйонів гривень в станцію треба вивчати, хоча обʼєкт безумовно важливий для міста.

Також, за словами Ткаченка, типовими проблемами в закупівлях є те, що «підприємства, яким з міського бюджету йдуть сотні мільйонів, не платять податків, не подають звітностей, не мають матеріальної бази, в багатьох випадках не мають кадрів для проєктів, які реалізовують».

«Замовники, посадовці цього не бачать, коли допускають до участі в закупівлях? А коли підписують договори? Я не хочу, щоб ці питання залишалися риторичними. Я скликаю засідання групи «Прозорість і підзвітність» для окремої доповіді Територіального управління БЕБ у місті Києві. Тема: належне використання коштів бюджету столиці», – зачвив Ткаченко.

Нагадаємо, Тимур Ткаченко прокоментував звільнення топчиновників Київської міської державної адміністрації, ініційовані мером Києва Віталієм Кличком після скандалу з корупцією, зокрема у земельній сфері столиці. Ткаченко подякував Кличку, що той дослухався до звернення, і зауважив, що очищення влади у Києві відбувається лише після значного суспільного розголосу. За словами голови КМВА, система влади в столиці не змогла запобігти розростанню корупції до космічних розмірів.

До слова, минуло більше місяця після оприлюднення фактів масштабної корупції, що процвітала під дахом Київради, але нові шокуючі факти ставлять питання можливості роботи мерії у нинішньому форматі ребром. Про це йдеться у статті «Главкома» 👉 «Час Х» для Кличка. Чи виживе ця Київрада після плівок Комарницького».