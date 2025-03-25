День Служби Безпеки України: історія свята, значення та щирі привітання

У цей день українці вшановують мужність і героїзм співробітників СБУ, проявлені у боротьбі за свободу, незалежність і територіальну цілісність України

День Служби Безпеки України – це професійне свято, яке вшановує всіх співробітників і ветеранів СБУ за їхній внесок у забезпечення державної безпеки та захист інтересів. У цей день українці висловлюють вдячність тим, хто працює для захисту країни від зовнішніх і внутрішніх загроз. «Главком» розповідає про історію свята, його значення та пропонує варіанти привітань у прозі й листівках.

Дата святкування

День Служби Безпеки України традиційно відзначається щороку 25 березня. Ця дата була затверджена указом президента України № 193/2001 від 22 березня 2001 року. Вона приурочена до утворення СБУ, яке відбулося 25 березня 1992 року. Саме цього дня Верховна Рада України прийняла Закон «Про Службу безпеки України», закріпивши створення СБУ як окремого державного органу.

Історія свята

День Служби Безпеки України традиційно відзначається щороку 25 березня фото: СБУ

Служба Безпеки України була створена на основі Комітету державної безпеки (КДБ) УРСР після здобуття незалежності України. З моменту заснування її основним завданням стала організація роботи з протидії загрозам, захист суверенітету, територіальної цілісності, конституційного ладу та державних інтересів.

СБУ пройшла через численні етапи реформування, адаптуючи свої методи і структури до сучасних викликів. Особливо важливою її роль стала після 2014 року, коли Україна зіткнулася з гібридною війною, анексією Криму та бойовими діями на сході країни. У цей період Служба Безпеки взяла на себе важливі функції щодо боротьби з тероризмом, шпигунством і сепаратистськими рухами.

Історія СБУ тісно пов’язана із захистом державності, забезпеченням інформаційної безпеки та протидією зовнішнім загрозам. Її працівники виконують завдання, які мають важливе значення для збереження стабільності та безпеки України.

День СБУ є символом визнання важливої ролі співробітників цієї структури у захисті національної безпеки.

Окрім того, цей день дає змогу підтримати моральний дух співробітників і нагадати суспільству про значення їхньої роботи. Урочистості, нагородження, зустрічі з ветеранами та громадські заходи сприяють зміцненню взаєморозуміння між суспільством та силовими структурами.

Василь Малюк: очільник Служби безпеки України, його шлях та виклики

Василь Малюк – нинішній голова Служби безпеки України (СБУ), який обіймає цю посаду з 7 лютого 2023 року. Його призначення стало важливим етапом у реформуванні та посиленні діяльності СБУ в умовах війни та численних викликів, які стоять перед Україною.

Біографія та освіта

Василь Малюк народився 28 лютого 1983 року в місті Коростишів Житомирської області. З дитинства він мріяв стати спецслужбістом, і ця мрія визначила його життєвий шлях. У 2005 році він здобув вищу юридичну освіту в Національній академії Служби безпеки України за спеціальністю «правознавство». Згодом отримав науковий ступінь кандидата юридичних наук.

Малюк активно займався спортом і юриспруденцією, що допомогло йому підготуватися до служби в органах державної безпеки. Його кар’єра розпочалася у 2001 році, коли він вступив на військову службу.

Кар’єра в СБУ

Василь Малюк пройшов шлях від оперуповноваженого до керівника ключових підрозділів СБУ. Його професійна діяльність охоплює різні аспекти роботи спецслужби, включаючи боротьбу з корупцією, організованою злочинністю та тероризмом.

Регіональні управління: На початку кар’єри Малюк працював у регіональних управліннях СБУ, де займав посади від оперуповноваженого до заступника начальника управління.

На початку кар’єри Малюк працював у регіональних управліннях СБУ, де займав посади від оперуповноваженого до заступника начальника управління. Центральне управління: У січні 2020 року він був призначений першим заступником начальника Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ.

У січні 2020 року він був призначений першим заступником начальника Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ. Повернення до СБУ: У березні 2022 року, після початку повномасштабного вторгнення Росії, Малюк був призначений першим заступником голови СБУ. З липня 2022 року він виконував обов’язки голови СБУ, а 7 лютого 2023 року офіційно очолив службу.

Василь Малюк є бригадним генералом і має низку нагород за свою службу:

Відзнака СБУ «За відвагу та доблесть».

Нагорода Президента України «За участь в Антитерористичній операції».

Найвища відомча нагорода СБУ.

Нагородна зброя.

Малюк також брав участь в антитерористичній операції (АТО) та операції об’єднаних сил (ООС), що свідчить про його безпосередній досвід у бойових діях.

Привітання до Дня Служби Безпеки України у прозі

Шановні співробітники СБУ! У цей святковий день хочу подякувати вам за вашу віддану службу, безстрашність і професіоналізм. Ви – на передовій боротьби за безпеку нашої країни. Нехай ваша праця приносить тільки перемоги, а в житті буде багато щасливих і мирних моментів!

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Дорогі захисники України! Ваша служба – це приклад відваги, розуму та сили. Ви оберігаєте наш спокій, протистоїте ворогам і підтримуєте стабільність у найважчі часи. Нехай ваш шлях буде освітлений гордістю за зроблене, а серце – наповнене вірою у краще майбутнє.

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Шановні ветерани та співробітники СБУ! Ваша робота – це невидимий фронт, де кожен день ви демонструєте відданість своїй справі. Бажаю вам міцного здоров'я, благополуччя, незламного духу та тепла в родинному колі. Дякуємо за ваш внесок у безпеку України!

Привітання до Дня СБУ у яскравих листівках

Нагадаємо, сьогодні, 25 березня, також відзначається одне з 12 найважливіших християнських свят – Благовіщення Пресвятої Богородиці. Благовіщення – важливе християнське свято річного циклу. У народному розумінні Благовіщення – початок весняно-літнього півріччя. Сама ж назва свята тлумачиться ширше. Воно асоціюється не тільки з повідомленням Діві Марії про появу на світ Сина Божого, а ще й із благою звісткою про пробудження землі від сну і настанні весни.