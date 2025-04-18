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На Одещині правоохоронці викрили масштабну плантацію тютюну

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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На Одещині правоохоронці викрили масштабну плантацію тютюну
Зловмисники облаштували посеред поля 16 теплиць, де незаконно вирощували тютюн
фото: esbu.gov.ua/БЕБ

Під час обшуків детективи вилучили майже 56 тонн вирощеної продукції

В Одеській області детективи Бюро економічної безпеки виявили теплиці та складські приміщення, в яких вирощували, сушили та переробляли тютюн в промислових масштабах. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на БЕБ.

Зазначається, що 16 теплиць зловмисники облаштували посеред поля в Овідіопольській громаді на Одещині. Тютюн вирощували за допомогою крапельного зрошення. Надалі його листя протягом кількох місяців сушили, потім подрібнювали та фасували по коробах. Готову сировину фігуранти планували продавати по всій Україні під виглядом тютюнової продукції різних торгових марок.

Зловмисники облаштували посеред поля 16 теплиць, де незаконно вирощували тютюн
Зловмисники облаштували посеред поля 16 теплиць, де незаконно вирощували тютюн
фото: esbu.gov.ua/БЕБ

Під час проведення обшуків детективи вилучили майже 56 тонн вирощеної продукції, техніку для посіву, шланги для поливу, промислову лінію для сушіння та  подрібнення тютюну. Вилучену продукцію направлено для проведення необхідних судових експертиз.

За словами керівника детективів БЕБ Олександра Ткачука, вже припинено незаконні вирощування та обробку тютюну без ліцензії в Одеській, Хмельницький та Львівській областях. Вилучено понад 101 407 кг тютюну.

Готову сировину фігуранти планували продавати по всій Україні під виглядом тютюнової продукції різних торгових марок
Готову сировину фігуранти планували продавати по всій Україні під виглядом тютюнової продукції різних торгових марок
скріншот

Загалом з початку року детективи Бюро економічної безпеки з січня по березень 2025 року детективи відкрили понад 70 кримінальних проваджень з приводу незаконного обігу тютюнових виробів та вилучили три виробничих сигаретних лінії.

Крім того, за цей період до бюджету надійшло 38,7 млрд грн акцизного податку. Це майже на 62% більше ніж за аналогічний період минулого року. І основний фактор такої динаміки – сплата акцизу саме з вироблених та ввезених тютюнових виробів.

Нагадаємо, у лютому 2025 року нелегальний ринок тютюнових виробів в Україні знову показав зростання – до 14,1%. Це сталося після року поступового зниження

Україні (55%), за написом на упаковці, вироблена Винниківською тютюновою фабрикою. Основні торгові марки цієї групи – Compliment (50%) та Lifa (5%). Решта 45% цієї категорії – продукція з невизначеним виробником; серед найпоширеніших брендів – Marshall (25%), Urta (9%) та Brut (6%)», – йдеться в дослідженні.

Найбільші обсяги торгівлі нелегальними тютюновими виробами фіксуються у шести областях, які разом формують 73% ринку такої продукції: Дніпропетровська – 28%, Одеська – 16%, Львівська – 9%, Харківська – 8%; Київ та Київщина – 7%, Хмельницька – 5%.

Раніше президент України Володимир Зеленський підписав закон №11090 про підвищення акцизів на тютюнові вироби з 2025 року. В Україні буде збільшено специфічну ставку акцизу на сигарети з фільтром та без фільтра на 23,4% – з 47 до 58 євро за 1000 штук.

До слова, кількість тих, хто вживає тютюн, за останні 20 років скоротилася на третину, цьому сприяло підвищення податків.

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Теги: Одещина тютюнові вироби Бюро економічної безпеки України

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