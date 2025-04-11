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Чемпіон світу з дзюдо може стати очільником столичного Святошинського району

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Чемпіон світу з дзюдо може стати очільником столичного Святошинського району
Дзюдоїст двічі брав участь на Олімпіадах: у 2012 та 2016 роках він посів 17-те місце

Впродовж 2007-2020 років Георгій Зантарая працював у Службі Безпеки України

Чемпіон світу і Європи з дзюдо та депутат Київради від «Слуги народу» Георгій Зантарая може стати головою Святошинського району української столиці. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на sport-express.ua.

Сьогодні, 11 квітня, відбулося засідання Кабінету міністрів України, на якому розглядалися кадрові питання.

Серед усього було погоджене призначення Георгія Зантараї головою Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації.

Зазначимо, що український дзюдоїст є чемпіоном світу 2009 року та чемпіоном Європи 2011 та 2017 років у ваговій категорії до 60 кг.

Впродовж 2007-2020 років Георгій Зантарая працював у Службі Безпеки України.

З 2020-го український дзюдоїст є депутатом Київської міської ради від партії «Слуга народу».

Дзюдоїст двічі брав участь на Олімпіадах: у 2012 та 2016 роках він посів 17-те місце.

Як повідомлялося, повний комплект нагород здобули українські парадзюдоїсти на Кубку світу серед спортсменів з порушенням зору у Тбілісі (Грузія)

Участь у змаганнях взяли 126 спортсменів з 20 країн світу.

Наші медалісти:

  • «Золото»: Анастасія Гарник (клас J1, вагова категорія понад 70 кг)
  • «Срібло»: Анжела Гаврисюк (клас J1, вагова категорія до 60 кг)
  • «Бронза»: Давид Хорава (клас J2, вагова категорія до 70 кг)

Нагадаємо, тренер чоловічої збірної України з дзюдо Олександр Косінов розповів про емоції від здобутого «золота» Антоном Савицьким на другому Грендслемі сезону, що минув у Тбілісі.

Савицький здобув дебютне «золото» на рівні Грендслемів в категорії до 100 кг. На змаганнях Савіцький провів п'ять сутичок, в усіх здобув перемогу.

Тренер чоловічої збірної Олександр Косінов прокоментував виступ українського дзюдоїста на Грендслемі в Тбілісі. Зокрема він наголосив, що у команді розраховували на медаль Савицького на цих змаганнях після того, як він здобув «бронзу» на Гран-прі в Лінці.

«У Савицького ми розраховували на медаль. Звісно, ніхто не ставить високі результати, але на кожну сутичку виходимо: гарно розім'ялися, гарний настрій, в цілому дуже гарно підійшли до цих змагань. До цього він був третім на Гран-прі Австрії два тижні тому. Після Австрії пройшли ще міжнародний збір, у гарній формі підійшли», – сказав Косінов.

У Тбілісі Савицький переміг одразу кількох іменитих опонентів. Серед них канадець Кайл Реєс, срібний призер чемпіонату світу-2022 – його український дзюдоїст здолав у третій сутичці.

Теги: СБУ Київ Георгій Зантарая дзюдо

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