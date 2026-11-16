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Ветерани будуть рушійною силою економіки України, – міністр

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
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Ветерани будуть рушійною силою економіки України, – міністр
За прогнозами міністра, в Україні буде понад 3 млн ветеранів
фото: tarastarasenko.com

Віталій Кім пояснив, як держава має підтримати ветеранів після служби

Держава має створити умови, щоб після повернення зі служби ветерани могли реалізувати себе по-новому, адже саме вони стануть рушійною частиною економіки країни. Про це заявив міністр у справах ветеранів України Віталій Кім в інтерв’ю «РБК-Україна».

За його словами, військовий досвід змінює людей. Після повернення зі служби вони можуть переоцінити своє життя та зрозуміти, що хочуть займатися чимось іншим.

«Хтось хоче відкрити бізнес, хтось – більше часу приділяти сім'ї, хтось – вирощувати щось своє. Тому наше завдання – дати вибір і можливості. Це перенавчання, стажування, освіта, гранти, доступ до кредитів, житло та багато іншого», – зазначив міністр.

Пояснюючи, чому важливо залучати ветеранів до економічного життя країни, Віталій Кім нагадав скільки людей у майбутньому охоплюватиме ветеранська політика.

«Ми очікуємо понад 3 мільйони ветеранів, а разом із родинами це може бути 9 мільйонів людей. Це майже третина нації. Неможливо, щоб одна половина країни працювала, а інша – ні», – наголосив Віталій Кім.

Водночас Міністр зазначив, що базові потреби ветеранів мають бути закриті, але важливо, щоб програми не робили людей пасивними, а допомагали їм залишатися активними. 

Як приклад він назвав підтримку навчання дітей ветеранів, бажано навіть у двох поколіннях, – це, на його думку, може стати хорошим стимулом і реальною допомогою від держави.

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Теги: ветеран Міністерство у справах ветеранів Віталій Кім українці військові

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