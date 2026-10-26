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КНДР виставила гаубиці біля кордону з Південною Кореєю: журналісти помітили незвичайну деталь

Дмитро Олізаренко
glavcom.ua
Дмитро Олізаренко
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КНДР виставила гаубиці біля кордону з Південною Кореєю: журналісти помітили незвичайну деталь
Північнокорейська самохідна гаубиця поблизу кордону з Південною Кореєю, 26 жовтня 2026 року
Фото: Reuters

Північнокорейські військові розмістили три самохідні гаубиці неподалік демілітаризованої зони на тлі загострення відносин із Сеулом

Північна Корея виставила три самохідні гаубиці поблизу кордону з Південною Кореєю, спрямувавши їхні стволи на південь. Таке відкрите розміщення артилерії є незвичним для прикордонної території. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

У понеділок, 26 жовтня, кореспондент агентства зі спостережного пункту в Південній Кореї помітив три броньовані машини КНДР, розташовані на відкритій місцевості неподалік демілітаризованої зони.

За інформацією південнокорейського агентства Yonhap, йдеться про самохідні 122-мм гаубиці. Журналісти Reuters також зафіксували приблизно 20–30 північнокорейських військових, які встановлювали огорожу всередині прикордонної зони.

Професор Університету Кьоннам Лім Еул-чул зазначив, що демонстративне розміщення артилерії може свідчити про готовність Пхеньяна силою відстоювати свою прикордонну політику. На його думку, це також попередження Сеулу на тлі ризику подальшої ескалації.

Напруженість між країнами посилилася після вибуху міни 21 вересня в демілітаризованій зоні. Південна Корея звинуватила військових КНДР у її встановленні та заявила про порушення перемир'я. Пхеньян відкинув відповідальність.

Згодом обидві країни звернулися до Ради Безпеки ООН зі взаємними звинуваченнями. Північна Корея попередила, що порушення її суверенітету може спричинити заходи самооборони. Водночас Сеул запропонував переговори для зниження напруженості.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що КНДР планує відновити психологічну війну з Південною Кореєю. Пхеньян готується знову використовувати гучномовці для пропагандистських трансляцій уздовж кордону.

Також «Главком» писав про погрози Північної Кореї на адресу Сеула після вибуху в демілітаризованій зоні. Пхеньян звинуватив південнокорейську сторону в перекладанні відповідальності за інцидент.

 

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Теги: Південна Корея військові Північна Корея погрози

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