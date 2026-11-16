Мінветеранів планує спростити отримання статусу УБД

Мінветеранів працює над скороченням бюрократичних процедур під час оформлення статусу УБД

Військовослужбовців хочуть звільнити від необхідності самостійно збирати документи та передавати їх між державними установами

Міністерство у справах ветеранів України працює над спрощенням процедури отримання статусу учасника бойових дій (УБД). Частину бюрократичних процесів планують передати державним органам, щоб військовим більше не доводилося самостійно збирати довідки та погоджувати документи. Про це міністр у справах ветеранів Віталій Кім розповів в інтерв'ю РБК-Україна, повідомляє «Главком».

За словами міністра, цифровізація державних послуг для ветеранів залишається одним із пріоритетів відомства. Деякі сервіси вже доступні онлайн, зокрема отримання витягу з Єдиного державного реєстру ветеранів війни через «Дію».

Водночас оформлення статусу УБД залишається складнішою процедурою, яка потребує взаємодії кількох державних установ.

«Це вже полегшує життя. Але отримання статусу учасника бойових дій – інша процедура», – пояснив Кім.

За словами міністра, нинішня процедура складається із семи кроків. Три з них передбачають безпосередню участь військовослужбовця: проходження військово-лікарської комісії, здачу зброї та отримання посвідчення.

Решту процесів, пов'язаних із передаванням документів і перевіркою інформації, пропонують покласти на державні установи.

Йдеться насамперед про обмін даними між військовими частинами, Міністерством оборони, Міністерством охорони здоров'я та іншими органами.

Наразі повноцінна взаємодія між відомчими реєстрами відсутня. Над розв'язанням цієї проблеми працюватимуть Міністерство цифрової трансформації та Мінветеранів.

Кім також повідомив про принципову домовленість із Міністерством оборони щодо цифровізації відповідного реєстру.

Мета змін – зробити так, щоб військовослужбовець проходив лише ті етапи, які потребують його особистої присутності, а всі інші процедури держава виконувала самостійно.

Міністр пояснив, що проблеми з отриманням статусу часто виникають через втрату документів, помилки в їхньому оформленні або відмову командирів видавати необхідні довідки.

Додаткові труднощі можуть з'являтися після зміни командування військової частини, коли військовослужбовцю доводиться повторно з'ясовувати, хто відповідає за підготовку документів.

За стандартних обставин оформлення може відбуватися досить швидко. Однак у нестандартних ситуаціях військові змушені самостійно звертатися до різних установ і вирішувати бюрократичні питання.

Саме ці процеси Мінветеранів пропонує автоматизувати, щоб прискорити надання статусу УБД та зменшити адміністративне навантаження на захисників.

Водночас конкретних термінів запровадження нової системи міністр поки не назвав.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що у 2025 році статус учасника бойових дій отримали понад 250 тис. захисників. Майже половину рішень ухвалили автоматично, без розгляду відповідними комісіями. За даними Міноборони, цифровізація дозволила значно скоротити кількість паперових процедур.

Також «Главком» писав про запровадження витягів із реєстру ветеранів через «Дію». Електронний документ дозволяє підтвердити ветеранський статус для отримання державних пільг і соціальних гарантій без відвідування ЦНАП.