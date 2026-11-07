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Проросійські хакери «полюють» на очільника МЗС Італії: що стало причиною

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Проросійські хакери «полюють» на очільника МЗС Італії: що стало причиною
Таяні не розкрив, які саме дані потрапили до рук кіберзлочинців, і не назвав конкретних виконавців атаки
фото з відкритих джерел

Особисті дані італійського міністра опинилися в даркнеті

Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні заявив, що став мішенню кіберзлочинців, які поширюють його особисті дані в даркнеті та намагаються отримати додаткову інформацію про нього і його родину. Імовірною причиною атаки він назвав позицію Рима щодо російської війни проти України та підтримку українського опору російській агресії. Про це повідомляє німецьке видання Die Zeit, інформує «Главком».

За словами італійського міністра, протягом кількох днів кіберзлочинці поширюють його персональні дані в даркнеті та намагаються здобути додаткові відомості.

«Упродовж кількох днів кіберзлочинці поширюють мої особисті дані в даркнеті та намагаються отримати додаткову інформацію», – написав Таяні в суботу, 7 листопада, у соціальній мережі X.

Він також попередив, що зловмисники цікавляться не лише ним, а й членами його родини. За словами міністра, вони навіть готові платити гроші за отримання додаткових відомостей про нього та його близьких.

Таяні не розкрив, які саме дані потрапили до рук кіберзлочинців, і не назвав конкретних виконавців атаки. Водночас він дав зрозуміти, що вважає загрозу серйозною.

«Мене не залякати», – наголосив очільник італійського МЗС.

Імовірний мотив – підтримка України

Таяні пов’язав кіберзагрозу з позицією італійського уряду щодо російської агресії проти України.

За його словами, захист суверенітету української держави та підтримка демократії й незалежності нації викликають неприязнь у злочинних угруповань, які стоять за цією кампанією.

«Захищати свободу суверенної держави та чітко виступати за демократію й незалежність нації – саме це, в очах цих злочинних кіл, є небезпечним», – заявив міністр.

Таким чином, Таяні фактично припустив, що кіберзлочинці могли атакувати його через підтримку України та протидію російській агресії.

Що заявила прем’єр-міністерка Мелоні

Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні висловила солідарність із Таяні після повідомлень про кібератаку, яку пов’язують із діяльністю проросійських хакерів.

Вона наголосила, що протидіяти таким діям необхідно з максимальною рішучістю.

Водночас агентство Reuters повідомило, що ознайомилося зі скриншотами, на яких фотографія Таяні фігурувала серед зображень ще 17 осіб, позначених як «вороже налаштовані до Російської Федерації». До цього переліку також потрапили експерти з кібербезпеки.

Російська сторона публічно не прокоментувала звинувачення.

Нагадаємо, італійська влада перевіряє, чи могли російські агенти та інші іноземні сили бути причетними до масових заворушень у Мілані. Протести проти високої вартості життя, які минулими вихідними охопили низку європейських міст, супроводжувалися погромами та підпалами.

Раніше прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні закликала Європейський Союз визначити єдиних представників для участі в переговорах щодо завершення війни в Україні. На її думку, численні паралельні ініціативи та різні формати контактів створюють плутанину й послаблюють позиції Європи.

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Теги: кібератака хакер росія Італія Джорджа Мелоні міністр

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