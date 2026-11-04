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Мінветеранів готує системну модель супроводу ветеранів і їхніх родин

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Мінветеранів готує системну модель супроводу ветеранів і їхніх родин

Віталій Кім: Сімейна реабілітація є одним із пріоритетів міністерства

У 2027 році на запуск експериментального проекту із сімейної реабілітації ветеранів передбачено додатковий мільярд гривень. Паралельно Міністерство у справах ветеранів працює над системою соціального супроводу, яка має забезпечити доступ до послуг без зайвої бюрократії. Про це міністр у справах ветеранів України Віталій Кім розповів в ефірі телемарафону .

За його словами, сімейна реабілітація є одним із пріоритетів міністерства. Наступного року планують запустити експериментальний проект, оцінити його результати та на цій основі зробити програму постійною. Реалістичним терміном її повноцінного запуску міністр назвав 1 січня 2028 року.

«Ми маємо реалізувати експериментальний проект так, щоб оцінити результати, які отримують сім’ю ветеранів, а потім зробити цю програму постійною», – завершує Віталій Кім.

Ще один важливий напрям – розвиток соціального супроводу ветеранів. Міністерство розпочало створення Державної служби супроводу ветеранів, яка має допомогти людям отримувати підтримку послуг та консультацій незалежно від місця перебування.

Віталій Кім на оцінках, що важливо не тільки збільшити кількість фахівців, а й забезпечити якість їхньої роботи. Сьогодні багато фахівців у супроводі - це самі ветерани, які допомагають побратимам і посестрам завдяки особистій мотивації. Водночас система має працювати стабільно, а не тільки триматися на ентузіазмі.

«Треба працювати не тільки з кількістю, а й з якістю. Ми хочемо, щоб ветерани отримували всі додаткові послуги та консультації будь-де і будь-коли. Тому будуємо систему супроводу, яка базується на стандартах», – крім міністра.

Словом, потребу в спеціалістах його визначатимуть після аналізу складності послуг і процесів подальшої цифровізації.

Теги: міністр Віталій Кім реабілітація Міністерство у справах ветеранів ветеран

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