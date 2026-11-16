Мінветеранів пояснило, як допомогти військовим, які просять гроші на вулиці

Міністр у справах ветеранів Віталій Кім пояснив, як допомогти військовим, які опинилися у складних життєвих обставинах

Міністр у справах ветеранів Віталій Кім закликав громадян звертатися до відомства, щоб військові могли отримати необхідну підтримку через державні програми та профільні організації

Українці, які зустрічають на вулицях військових з інвалідністю або пораненнями, що просять гроші, можуть допомогти їм отримати державну підтримку. Для цього варто звернутися до Міністерства у справах ветеранів, яке має допомогти знайти відповідних фахівців та організувати необхідну допомогу. Про це міністр у справах ветеранів Віталій Кім розповів в інтерв'ю РБК-Україна, повідомляє «Главком».

За словами міністра, в Україні діють державні програми підтримки ветеранів, а також громадські організації, які можуть допомогти з лікуванням, соціальною адаптацією та іншими потребами.

Однак військові, які опинилися у складних життєвих обставинах, часто не знають про можливості отримання такої підтримки.

«Здебільшого проблема в тому, що люди не знають про існування програм допомоги та куди звертатися. Це насправді проблема не військових, а наша. Ми маємо доводити до них цю інформацію», – наголосив Кім.

Як діяти, якщо військовий потребує допомоги

Міністр порадив громадянам, які хочуть допомогти ветерану, звернутися до Мінветеранів. Фахівці відомства мають визначити, яка саме підтримка потрібна людині, та залучити відповідні служби.

«Є державні програми, громадські організації, Міністерство соціальної політики. Але в будь-якому випадку це можливо лише за згодою самої людини», – пояснив він.

За словами Кіма, наступним кроком має стати залучення фахівця із супроводу ветеранів або представника організації, який зможе особисто приїхати до військового та допомогти розв'язати його проблему.

Міністр підкреслив, що допомога має бути індивідуальною та враховувати потреби конкретної людини.

Чому військові залишаються без підтримки

Кім визнав, що проблема ветеранів, які змушені просити гроші на вулицях, залишається актуальною, попри наявність державних програм.

На його думку, одна з головних причин полягає в недостатньому інформуванні людей про доступні механізми підтримки.

Як приклад міністр навів Сполучені Штати, де діють десятки тисяч громадських організацій, які допомагають ветеранам із житлом, одягом, працевлаштуванням та поверненням до цивільного життя.

«Наша стратегія – починати з тих, кому найважче: хто не знає, не вміє, не розуміє і потребує допомоги», – зазначив Кім.

За його словами, частині військових уже вдалося допомогти залишити вулицю та отримати необхідну підтримку, однак така робота потребує постійного продовження.

«Багато ветеранів та військових уже забрали з вулиць, але цей процес постійний. Тому, на жаль, ви ще зустрічаєте їх там», – додав міністр.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв про створення Державної служби супроводу ветеранів. Відомство планує запровадити принцип «єдиного вікна», цілодобову контактну лінію та цифрову систему контролю за вирішенням звернень. За словами Кіма, в Україні вже працюють понад 2860 фахівців із супроводу ветеранів.

Також «Главком» писав про підготовку нової системи підтримки ветеранів та їхніх родин. Міністерство працює над тим, щоб захисники могли отримувати необхідні послуги незалежно від місця проживання, а якість роботи фахівців оцінювали за реально вирішеними проблемами.