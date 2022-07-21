«Вічна слава Герою!»: колеги написали пісню про загиблого журналіста (відео)

Карім Гуламов працював на каналі М2

Телеведучий Карім Гуламов 17 липня загинув на фронті. Колеги із теплотою згадують про полеглого захисника, повідомляє офіційний сайт НСЖУ.

«Він допомагав кожному, всі були вражені його ставленням і турботою», – так відгукується генеральна продюсерка Музичного каналу М1 Натела Чхартішвілі-Зацаринна про воїна.

«Карім працював на каналі М2 з 2018 року, – розповіла вона. – Програма називалася «Військовий хіт-парад». Коли ми провели перші проби, то сказали Каріму: «У тебе все вийде! Потрібно лише трошки попрацювати з учителем над вимовою, інтонацією». Він старанно виконував усі завдання, і врешті став ведучим на М2. Карім ніколи не запізнювався на свої зйомки, завжди був чуйний, підготовлений, толерантний до всіх, хто його оточував: гримерів, стилістів, операторів…»

«За чотири години до того, як усі дізналися, що Карімчика більше з нами немає, він розмовляв з редактором Юлією – вони домовлялись зустрітись 26 липня, його день народження…» – зі скорботою згадує генпродюсерка каналу.

«Карім був дуже світлою та відкритою людиною! – згадує ведучий каналу М1 Сергій Подвеза. – Справжній патріот України! Надійний товариш (завжди допомагав усім) і яскравий телеведучий! Це величезна втрата! Такі люди як Карім – це цвіт нашої нації!»

Пам’яті Каріма Гуламова Сергій Подвеза написав і виконав пісню «Вічна слава Герою!».

Картка допомоги родині Каріма Гуламова: 5375 4141 3100 8079 Тимофєєва Леся.

Нагадаємо, журналіст автомобільного видання InfoCar і захисник Микола Рачок загинув на фронті. Він боронив Україну з перших днів повномасштабного вторгнення Росії.

Як повідомлялося, медійники прифронтового Миколаєва віддали в міський госпіталь частину гуманітарної допомоги, що надійшла їм від журналістів Прикарпаття.