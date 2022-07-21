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    Думки вголос

    Новий валютний курс: якою буде ціна на бензин

    • Сергій Куюн

      Директор «Консалтингової групи А-95»

    •  glavcom.ua
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    Автоматично ринок повернеться у параметри держрегулювання, хоча є нюанси. Багато буде залежати від дій уряду - Новий валютний курс: якою буде ціна на бензин
    Автоматично ринок повернеться у параметри держрегулювання, хоча є нюанси. Багато буде залежати від дій уряду
    фото з відкритих джерел

    Нажаль, про очікуване зниження цін доведеться забути

    Сьогодні Нацбанк підвищив офіційний курс долара з 29,29 до 36,56 грн. Для цін на імпортні товари це найбільш важливий показник. Нагадаю, що пальне в нас повністю імпортне.

    Таке підвищення курсу дає зростання собівартості пального при наявних котируваннях +10 грн/л бензину та дизпального та 5 грн на скрапленому газі.

    Увага: так зросте не ціна на стелах АЗС, а закупівельна вартість у імпортера. А ось тепер про АЗС.

    Останнім часом у роздрібних мереж та оптовиків був немалий запас міцності по маржі, що дозволило спочатку залити ринок скрапленим газом, зрештою й дизпальним та значно покращити ситуацію із бензином. Насичення ринку призвело до очікуваного результату – гострій конкуренції та падіння цін.

    Автогаз здешавшав за на заправках за місяць на 25-30%. В окремих регіонах він вже нижче 29 грн/л.

    Дизпальне втратило в гурті аналогічно – майже на 20% за місяць. Зниження вже перекинулось на АЗС. Ми очікували, що протягом тижня-двох ціна на дизпальне впаде до 45-48 грн/л, бензин міг втриматись за рахунок нестачі в постачаннях, яке спостерігається й надалі.

    Що буде далі.

    Нажаль, про очікуване зниження доведеться забути. Фактично валютне коригування з’їсть надмаржу трейдерів. Та, схоже, не тільки.

    Чи буде зростання? Не факт. Наприклад, скраплений газ може стабілізуватись на поточних позначках (30 грн/л), валютний фактор по ньому вдарив найменше.

    По дизпальному втримати стелю у 58 грн/л буде важко, але 60-62 грн/л виглядає реалістично (наразі середня 55 грн/л).

    Бензин в межах 52 грн/л не утримається. Діапазон 55-57 грн/л більш вірогідний.

    Автоматично ринок повернеться у параметри держрегулювання, хоча є нюанси. Багато буде залежати від дій уряду. Головне наразі детально розібрати параметри ціноутворення та зробити правильні висновки, щоб не спровокувати рецидив дефіциту. Так, ринок готовий працювати на менших заробітках, але важливо й не перегнути палицю.

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    Джерело: блог Сергія Куюна

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    Теги: росія окупанти газ війна бензин АЗС Україна окупація пальне #stoprussia
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    Новий валютний курс: якою буде ціна на бензин