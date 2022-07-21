Машинобудівний гігант ABB йде з російського ринку

У компанії в Росії працювали близько 750 співробітників і два виробничі майданчики

Шведсько-швейцарська компанія ABB, що спеціалізується в галузі електротехніки, енергетичного машинобудування та інформаційних технологій, заявила про вихід із російського ринку. Про це йдеться у пресрелізі компанії.

«ABB вирішила залишити російський ринок через триваючу війну в Україні та вплив пов’язаних із нею міжнародних санкцій», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у компанії в Росії працювали близько 750 співробітників і два виробничі майданчики в країні, розташовані в московській області і липецьку, а також кілька сервісних центрів.

На Росію припадало приблизно 1-2% річного доходу групи ABB до того, як компанія припинила приймати нові замовлення в країні.

Як повідомлялося, данський виробник конструкторів Lego повністю припиняє роботу в Росії.

Також американська компанія Bunge має намір скоротити присутність у Росії, продавши компанію «Бунге СНД», якій, зокрема, належить олійноекстракційний завод у Воронезькій області – один із найбільших у країні.

Нагадаємо, McDonald’s повністю пішов з Росії і продав бізнес. Також повідомлялося, що компанія-виробник побутової хімії Henkel припиняє продавати свою продукцію на російському ринку збуту. До відома, британська компанія Diageo, яка випускає алкогольні напої під такими брендами як Johnnie Walker, Guinness, Baileys, Captain Morgan, йде з Росії